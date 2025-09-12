18+
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы отдыха Актау
12.09.2025, 15:08

В каких странах казахстанцы могут легально работать: разъяснение Минтруда

Новости Казахстана 0 465

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова рассказала, куда граждане страны могут выезжать для официальной работы, а также как получить всю необходимую информацию для трудовой миграции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Портал для трудовой миграции: вся информация онлайн

Светлана Жакупова подчеркнула, что казахстанцы, планирующие работу за границей, могут ознакомиться с требованиями через портал migration.enbek.kz

«Выберите страну выезда и получите справку по трудовому законодательству этой страны. Там указано, какие меры нужно предпринять для защиты трудовых и социальных гарантий. Информация доступна в открытом режиме, и даже находясь за пределами страны, казахстанцы могут получить полную консультацию онлайн», – отметила министр.

Портал позволяет узнать:

  • условия трудоустройства;

  • правила социального и трудового законодательства других стран;

  • рекомендации по защите своих прав за рубежом.

Двусторонние соглашения о трудовой миграции

Минтруд активно работает над ратификацией международных соглашений, которые позволят казахстанцам легально трудоустраиваться за границей.

  • В работе: 9 соглашений находятся на согласовании в государственных органах и вскоре будут представлены в Мажилис для ратификации.

  • Действующие соглашения: 10 подписанных соглашений уже действуют, в основном с ближним зарубежьем.

Министр назвала конкретные страны, где казахстанцы могут легально работать:

  • Ближнее зарубежье: страны СНГ;

  • Дальнее зарубежье: Вьетнам, Великобритания, Словакия, Чехия, Япония.

Особый случай – Турция: страна отказывается от двустороннего соглашения с Казахстаном, предлагая оформить трудовую миграцию в рамках организации Тюркских государств.

Недавние ратификации и меморандумы

  • Катар: 10 сентября 2025 года Мажилис ратифицировал соглашение о регулировании трудоустройства казахстанцев в этой стране.

  • Великобритания: 12 февраля 2025 года первый вице-министр труда Акмади Сарбасов сообщил, что граждане Казахстана могут работать в Великобритании по определенным профессиям благодаря заключенному меморандуму о трудовой миграции.

Эти меры открывают новые возможности для казахстанцев, обеспечивая легальность трудовой деятельности и защиту социальных прав за границей.

0
1
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Какой позор, чиновники этим показывают что мы отсталая страна.
12.09.2025, 12:17
