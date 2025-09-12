18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.09.2025, 16:06

В Казахстане резко выросли цены на газ

Новости Казахстана 0 456

С января по июль 2025 года Казахстан столкнулся с сокращением добычи газа, при этом его цена для населения значительно возросла, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Energyprom, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сокращение добычи газа

В период с января по июль 2025 года общий объём добычи газа в стране составил 14,8 млрд кубометров, что на 10,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

  • Западно-Казахстанская область остаётся лидером, обеспечивая 93% всей добычи, но и здесь фиксируется сокращение на 11,2%.

  • Небольшие объёмы газа добываются также в Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях.

Рост импорта и экспортная активность

Падение внутренней добычи привело к увеличению импорта.

  • В первой половине 2025 года внутренний рынок и экспорт покрывались казахстанским газом лишь на 55,4%, тогда как годом ранее этот показатель был 73,6%.

  • Импорт газа вырос более чем вдвое — до 4,2 млрд кубометров.

При этом экспорт и реэкспорт газа увеличились в 2,6 раза и достигли 4,1 млрд кубометров. Основные поставки шли в:

  • Россию — 2,7 млрд кубометров

  • Китай — 1,4 млрд кубометров

Внутреннее потребление выросло всего на 1,2%, составив 5,4 млрд кубометров.

Казахстан на газовой карте мира

По данным World Population Review, в 2024 году страна занимала 25-е место в мире по добыче газа с показателем 29,7 млрд кубометров.

  • Внутреннее потребление — 20,7 млрд кубометров

  • Доля в мировых запасах — 0,7%

Для сравнения:

  • США — 1 трлн кубометров

  • Россия — почти 630 млрд кубометров

Среди стран СНГ Казахстан уступает Туркменистану, Узбекистану и Азербайджану.

Цены на газ резко растут

Снижение добычи и рост импорта напрямую сказались на стоимости газа для казахстанцев.

  • Август 2025 года — рост цены на 21% за месяц

  • С начала года — увеличение на 26,9%

  • В годовом выражении — рост составил 27,7%

Особенно заметно подорожание в отдельных регионах:

  • Атырауская область: +48,9% за месяц, +70% за год

  • Актюбинская область: +37,4% за месяц, +51,6% за год

  • Кызылординская область: +31% за месяц, +37,5% за год

Итог

На фоне падения добычи и растущей зависимости от импорта газ для казахстанцев становится значительно дороже, что создаёт дополнительные финансовые нагрузки для населения и промышленности.

0
1
0
