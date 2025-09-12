18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.84
634.46
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.09.2025, 17:05

90% бизнеса в Казахстане могут лишить права работать на упрощенке: кто останется без льгот

Новости Казахстана 0 654

В Казахстане более 1 тысячи видов бизнеса могут потерять право работать по упрощенной системе налогообложения. Об этом заявил депутат Айтуар Кошмамбетов в интервью LS, сообщает Lada.kz. 

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Новый Налоговый кодекс и упрощенный режим

По словам депутата, Новый Налоговый кодекс уже принят, и сейчас ведется работа над более чем 230 дополнительными актами — приказами и правилами.

Ключевое изменение заключается в том, что упрощенный режим и розничный налог объединены, и теперь необходимо определить, какие виды деятельности смогут работать в рамках этой системы.

"Правительство предложило включить в перечень лишь 40 видов бизнеса. Остальным 1,1 тыс. нельзя. Мы против этого", — подчеркнул Кошмамбетов на форуме партии "Республика".

Кто рискует потерять упрощенку

Депутат привел примеры отраслей, которые могут оказаться за бортом нового перечня:

  • Креативная индустрия: театры, кинотеатры, музеи, работающие с физическими лицами.

  • Образовательные услуги.

  • Сферы массажа и бьюти-процедур.

"Содержать данный бизнес на общем режиме значит иметь бухгалтерию. И часть своей маржи они будут тратить на это", — пояснил Кошмамбетов.

Он отметил, что за сохранение права на упрощенный режим для этих бизнесов нужно бороться.

Позитивные изменения в налоговой сфере

Депутат также отметил несколько положительных поправок:

  • Снижение индивидуального подоходного налога с дивидендов.

  • Сохранение работы кредитных товариществ в агросекторе, которых насчитывается тысячи.

По словам Кошмамбета, возник прецедентный случай: правительство дало отрицательное заключение на поправку, опасаясь дополнительных издержек, но мажилис и депутаты смогли отстоять интересы кредитных товариществ.

Мнение эксперта

Налоговый эксперт Максим Барышев подчеркнул, что запретительный перечень пока изучается депутатами:

  • В списке находится 990 видов ОКЭД.

  • Всего в Казахстане 1,1 тыс. видов бизнеса, значит примерно 90% могут потерять право работать на упрощенке.

"Депутаты работают, чтобы данный список максимально сократить. Наше предложение — оставить упрощенку в том виде, в каком она действует сейчас", — добавил Барышев.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?