90% бизнеса в Казахстане могут лишить права работать на упрощенке: кто останется без льгот

В Казахстане более 1 тысячи видов бизнеса могут потерять право работать по упрощенной системе налогообложения. Об этом заявил депутат Айтуар Кошмамбетов в интервью LS , сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay

Новый Налоговый кодекс и упрощенный режим

По словам депутата, Новый Налоговый кодекс уже принят, и сейчас ведется работа над более чем 230 дополнительными актами — приказами и правилами.

Ключевое изменение заключается в том, что упрощенный режим и розничный налог объединены, и теперь необходимо определить, какие виды деятельности смогут работать в рамках этой системы.

"Правительство предложило включить в перечень лишь 40 видов бизнеса. Остальным 1,1 тыс. нельзя. Мы против этого", — подчеркнул Кошмамбетов на форуме партии "Республика".

Кто рискует потерять упрощенку

Депутат привел примеры отраслей, которые могут оказаться за бортом нового перечня:

Креативная индустрия : театры, кинотеатры, музеи, работающие с физическими лицами.

Образовательные услуги .

Сферы массажа и бьюти-процедур.

"Содержать данный бизнес на общем режиме значит иметь бухгалтерию. И часть своей маржи они будут тратить на это", — пояснил Кошмамбетов.

Он отметил, что за сохранение права на упрощенный режим для этих бизнесов нужно бороться.

Позитивные изменения в налоговой сфере

Депутат также отметил несколько положительных поправок:

Снижение индивидуального подоходного налога с дивидендов .

Сохранение работы кредитных товариществ в агросекторе, которых насчитывается тысячи.

По словам Кошмамбета, возник прецедентный случай: правительство дало отрицательное заключение на поправку, опасаясь дополнительных издержек, но мажилис и депутаты смогли отстоять интересы кредитных товариществ.

Мнение эксперта

Налоговый эксперт Максим Барышев подчеркнул, что запретительный перечень пока изучается депутатами:

В списке находится 990 видов ОКЭД .

Всего в Казахстане 1,1 тыс. видов бизнеса, значит примерно 90% могут потерять право работать на упрощенке.