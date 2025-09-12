90% бизнеса в Казахстане могут лишить права работать на упрощенке: кто останется без льгот

В Казахстане более 1 тысячи видов бизнеса могут потерять право работать по упрощенной системе налогообложения. Об этом заявил депутат Айтуар Кошмамбетов в интервью LS, сообщает Lada.kz.
По словам депутата, Новый Налоговый кодекс уже принят, и сейчас ведется работа над более чем 230 дополнительными актами — приказами и правилами.
Ключевое изменение заключается в том, что упрощенный режим и розничный налог объединены, и теперь необходимо определить, какие виды деятельности смогут работать в рамках этой системы.
"Правительство предложило включить в перечень лишь 40 видов бизнеса. Остальным 1,1 тыс. нельзя. Мы против этого", — подчеркнул Кошмамбетов на форуме партии "Республика".
Депутат привел примеры отраслей, которые могут оказаться за бортом нового перечня:
Креативная индустрия: театры, кинотеатры, музеи, работающие с физическими лицами.
Образовательные услуги.
Сферы массажа и бьюти-процедур.
"Содержать данный бизнес на общем режиме значит иметь бухгалтерию. И часть своей маржи они будут тратить на это", — пояснил Кошмамбетов.
Он отметил, что за сохранение права на упрощенный режим для этих бизнесов нужно бороться.
Депутат также отметил несколько положительных поправок:
Снижение индивидуального подоходного налога с дивидендов.
Сохранение работы кредитных товариществ в агросекторе, которых насчитывается тысячи.
По словам Кошмамбета, возник прецедентный случай: правительство дало отрицательное заключение на поправку, опасаясь дополнительных издержек, но мажилис и депутаты смогли отстоять интересы кредитных товариществ.
Налоговый эксперт Максим Барышев подчеркнул, что запретительный перечень пока изучается депутатами:
В списке находится 990 видов ОКЭД.
Всего в Казахстане 1,1 тыс. видов бизнеса, значит примерно 90% могут потерять право работать на упрощенке.
"Депутаты работают, чтобы данный список максимально сократить. Наше предложение — оставить упрощенку в том виде, в каком она действует сейчас", — добавил Барышев.
