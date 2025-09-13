Казахстанцы смогут вернуть ошибочно переведённые деньги всего за три дня

Қазақ тіліне аудару

Жители Казахстана, пострадавшие от финансовых мошенников, теперь смогут возвращать свои деньги гораздо быстрее. Изменения вступили в силу с 30 августа и значительно упрощают процесс возврата средств, ранее требовавший обращения в суд, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Борьба с мошенничеством: 3 млрд тенге предотвращены

По данным Национального антифрод-центра, с июля прошлого года благодаря совместной работе ведомств удалось предотвратить переводы на сумму около 3 млрд тенге по различным схемам мошенничества.

Директор департамента Нацфрод-центра Айнур Измайлова отметила, что вопрос возврата средств пострадавшим ранее осложнялся необходимостью судебного разбирательства, что существенно замедляло процесс.

Новая процедура возврата: без суда, но с санкцией прокурора

В рамках обновленного механизма теперь достаточно решения прокурора. Процесс выглядит следующим образом:

Следователь подготавливает постановление с указанием причин возврата.

Прокурор утверждает постановление, что обычно занимает 1–2 дня.

Банк выполняет операцию по возврату средств в течение одного дня.

Таким образом, весь процесс занимает максимум три дня, что значительно ускоряет возвращение денег пострадавшим.

Перспективы и надежды

Айнур Измайлова подчеркнула, что центр уже начал организацию работы по возврату средств пострадавшим. Благодаря новым поправкам граждане смогут получать свои деньги без длительного судебного разбирательства, что повышает эффективность борьбы с финансовыми мошенниками и укрепляет доверие к финансовой системе.