Казахстанцы смогут вернуть ошибочно переведённые деньги всего за три дня

Жители Казахстана, пострадавшие от финансовых мошенников, теперь смогут возвращать свои деньги гораздо быстрее. Изменения вступили в силу с 30 августа и значительно упрощают процесс возврата средств, ранее требовавший обращения в суд, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По данным Национального антифрод-центра, с июля прошлого года благодаря совместной работе ведомств удалось предотвратить переводы на сумму около 3 млрд тенге по различным схемам мошенничества.
Директор департамента Нацфрод-центра Айнур Измайлова отметила, что вопрос возврата средств пострадавшим ранее осложнялся необходимостью судебного разбирательства, что существенно замедляло процесс.
В рамках обновленного механизма теперь достаточно решения прокурора. Процесс выглядит следующим образом:
Следователь подготавливает постановление с указанием причин возврата.
Прокурор утверждает постановление, что обычно занимает 1–2 дня.
Банк выполняет операцию по возврату средств в течение одного дня.
Таким образом, весь процесс занимает максимум три дня, что значительно ускоряет возвращение денег пострадавшим.
Айнур Измайлова подчеркнула, что центр уже начал организацию работы по возврату средств пострадавшим. Благодаря новым поправкам граждане смогут получать свои деньги без длительного судебного разбирательства, что повышает эффективность борьбы с финансовыми мошенниками и укрепляет доверие к финансовой системе.
