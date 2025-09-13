18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.09.2025, 21:07

В Атырау идут массовые задержания по делу об обналичивании пенсионных средств

Новости Казахстана 0 655

В Атырау сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) проводят крупную проверку, связанную с подозрениями в незаконном обналичивании пенсионных накоплений через стоматологические клиники, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Приезд специалистов и обыски

В город прибыла группа сотрудников АФМ из разных регионов страны для проведения следственных действий. В ходе операции были проведены обыски в нескольких объектах, изъяты:

  • крупные суммы наличных;

  • автомобили;

  • документы, имеющие отношение к финансовой деятельности клиник.

Среди задержанных оказались руководители стоматологических клиник, сотрудники офисов, бухгалтеры и посредники, участвовавшие в подозрительных операциях.

Суммы и масштабы схемы

По данным Atyrau Oil, ранее Отбасы банк сообщил, что более 222 млрд тенге пенсионных накоплений были направлены в топ-20 стоматологических клиник, при этом половина из них находится в Атырау.

Следствие считает, что часть этих средств могла быть выведена незаконным путем через фиктивные процедуры.

Суть предполагаемой схемы

Следственные органы предполагают, что схема функционировала следующим образом:

  1. Граждане указывались как получатели стоматологических услуг, оплачиваемых за счёт ЕНПФ;

  2. На самом деле реальные услуги не предоставлялись;

  3. Денежные средства обналичивались и направлялись третьим лицам, причём задействованные лица использовали поддельные документы и фиктивные счета.

Дальнейшие действия следствия

Следственные мероприятия продолжаются, а новые задержания ожидаются в ближайшее время.

Специалисты АФМ и правоохранительных органов заявляют о важности данного дела, так как оно затрагивает масштабные пенсионные накопления граждан и может повлиять на доверие к системе ЕНПФ.

4
0
0
