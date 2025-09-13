18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.84
634.46
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.09.2025, 09:14

Операторы кикшеринга предложили ввести единые правила регулирования отрасли

Новости Казахстана 0 250

Участники рынка проката электросамокатов Jet, Яндекс Gо, Whoosh и Bolt выступили с предложением о принятии единых правил эксплуатации, а также ряда мер по повышению культуры использования самокатов, передает Lada.kz.

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

1. Цифровая идентификация пользователей.

Интегрировать модули цифровой идентификации пользователей при регистрации через сертифицированные сервисы для предотвращения нарушений правил дорожного движения и правил сервисов.

2. Определение разрешенных парковочных зон.

Все шеринговые компании синхронизируют парковочные зоны и составят единую карту парковочных мест. Добровольно будут введены ограничения на размещение парковок на узких тротуарах (менее 1,5 м), вблизи пешеходных переходов (регулируемых и нерегулируемых), будет снижено общее количество парковочных зон и т.д. Единая карта парковочных зон будет согласована с Управлением городской мобильности. Данная мера позволит упорядочить парковку электросамокатов, снизить хаотичность их размещения, обеспечить безопасность пешеходов и повысить удобство для всех участников дорожного движения. При этом важно отметить, что для полноценного выполнения кикшеринговыми электросамокатами роли транспорта парковки должны располагаться каждые 100-200 м в зависимости от спроса и интенсивности использования, то есть на такие города как Алматы и Астана для полноценного перехода на такие парковки они нужны в количестве от 3000 до 5000.

3. Ограничение скорости возле социальных объектов.

Вблизи всех школ, детских садов, больниц, поликлиник, ЦОНов, торговых центров и иных социальных объектов в радиусе 100 метров будут установлены зоны ограничения скорости — до 15 км/ч. Данная мера обусловлена необходимостью создания дополнительного защитного периметра вокруг социально значимых объектов, где наиболее высок риск внезапного появления пешеходов. Это позволит существенно снизить вероятность аварийных ситуаций на тротуарах и создать более комфортную среду рядом с социальными объектами.

4. Ограничение скорости на улицах с большим пешеходным потоком.

С учётом отсутствия технической возможности точечно регулировать скорость движения по тротуарам на уровне 6 км/ч из-за близости проезжей части или велодорожек, где разрешено до 25 км/ч, а также существенных погрешностей спутниковых систем в условиях городской среды, на первом пилотном этапе совместно с акиматами предлагается ввести ограничение скорости до 20 км/ч на наиболее загруженных участках. При получении положительных отзывов и результатов опыт будет масштабирован на другие улицы города. Мера направлена на снижение числа конфликтных ситуаций между пешеходами и пользователями электросамокатов, а также на повышение общего уровня безопасности в местах массового скопления людей.

5 . Создание единой карты зон запрета и ограничений.

Все шеринговые компании синхронизируют зоны запрета и ограничений. Совместно с акиматами будет проведена инспекция городских пространств. Во всех зонах отдыха и досуга граждан (парки, скверы, зоны возле фонтанов, памятников, прогулочные зоны и др.) использование электросамокатов будет ограничено или полностью запрещено. Количество таких зон будет существенно увеличено по результатам инспекции.

6. Установка номерных знаков увеличенного размера.

С сентября 2025 года компании начнут установку увеличенных номерных знаков на боковой части. На втором этапе — после утверждения стандартов МВД (размер, шрифт, цвет и др.) — планируется монтаж номерных знаков увеличенного формата на задней части электросамокатов. Это позволит оперативно идентифицировать нарушителей, повысить эффективность фотофиксации и усилить личную ответственность пользователей.

7. Запуск единого сервиса приема заявлений.

В ближайшее время будет запущен Telegram-бот для приема жалоб от граждан и госорганов. Сервис будет автоматически обрабатывать обращения, изображения и применять санкционные меры в рамках оферты (штрафы, блокировки аккаунтов и др.), а также направлять материалы в органы внутренних дел. Такая мера позволит наладить обратную связь, повысить дисциплину среди пользователей и снизить количество нарушений.

8. Внедрение страхования жизни и здоровья пользователей.

Страхование жизни и здоровья будет включено в стоимость аренды электросамоката. В случае наступления страхового случая выплаты будут производиться страховыми компаниями как в пользу пользователей, так и третьих лиц. Это повысит социальную защищенность граждан и снизит риски, связанные с использованием электросамокатов.

9. Социальная реклама ответственного использования.

С сентября 2025 года все компании начнут совместную информационную кампанию без рекламных целей. Информация будет размещаться на билбордах, в социальных сетях, СМИ, а также с привлечением лидеров общественного мнения. Мера повысит уровень информированности граждан и сформирует культуру безопасного и ответственного использования электросамокатов.

10. Массовое обучение пользователей.

С сентября 2025 года стартует проект по обучению студентов. Например, во всех вузах города Алматы будут проводиться школы вождения с разъяснением правил пользования, ответственности и безопасности. Такая работа позволит сформировать устойчивые навыки ответственного использования у молодежи, которая является основной аудиторией сервиса.

11. Совместные рейды с Департаментом полиции.

Совместно с полицией, шеринговыми компаниями и представителями акиматов будут проводиться регулярные рейды. В ходе мероприятий будут выявляться нарушители, применяться меры ответственности, а также проводиться разъяснительная работа.

12. Развитие инфраструктуры.

Основная проблема безопасности — отсутствие развитой сети велодорожек, что приводит к конфликтам между пешеходами, велосипедистами и пользователями электросамокатов. Для того чтобы ситуация менялась, шеринговые компании готовы делиться большими агрегированными и анонимными данными и экспертизой с государством.

По словам представителей кикшеринговых компаний объединенный пакет мер отражает интересы всех участников городского движения. Электросамокаты уже успели стать частью транспортной системы городов. Только в Алматы ежедневно совершается более 100 тысяч поездок. Предложения операторов показывают, что рынок стремится предложить конкретные шаги для решения острых вопросов. Однако окончательные результаты будут зависеть от того, насколько быстро и эффективно эти меры удастся внедрить на практике.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?