Операторы кикшеринга предложили ввести единые правила регулирования отрасли

Участники рынка проката электросамокатов Jet, Яндекс Gо, Whoosh и Bolt выступили с предложением о принятии единых правил эксплуатации, а также ряда мер по повышению культуры использования самокатов, передает Lada.kz .

Фото: Pexels.com

1. Цифровая идентификация пользователей.

Интегрировать модули цифровой идентификации пользователей при регистрации через сертифицированные сервисы для предотвращения нарушений правил дорожного движения и правил сервисов.

2. Определение разрешенных парковочных зон.

Все шеринговые компании синхронизируют парковочные зоны и составят единую карту парковочных мест. Добровольно будут введены ограничения на размещение парковок на узких тротуарах (менее 1,5 м), вблизи пешеходных переходов (регулируемых и нерегулируемых), будет снижено общее количество парковочных зон и т.д. Единая карта парковочных зон будет согласована с Управлением городской мобильности. Данная мера позволит упорядочить парковку электросамокатов, снизить хаотичность их размещения, обеспечить безопасность пешеходов и повысить удобство для всех участников дорожного движения. При этом важно отметить, что для полноценного выполнения кикшеринговыми электросамокатами роли транспорта парковки должны располагаться каждые 100-200 м в зависимости от спроса и интенсивности использования, то есть на такие города как Алматы и Астана для полноценного перехода на такие парковки они нужны в количестве от 3000 до 5000.

3. Ограничение скорости возле социальных объектов.

Вблизи всех школ, детских садов, больниц, поликлиник, ЦОНов, торговых центров и иных социальных объектов в радиусе 100 метров будут установлены зоны ограничения скорости — до 15 км/ч. Данная мера обусловлена необходимостью создания дополнительного защитного периметра вокруг социально значимых объектов, где наиболее высок риск внезапного появления пешеходов. Это позволит существенно снизить вероятность аварийных ситуаций на тротуарах и создать более комфортную среду рядом с социальными объектами.

4. Ограничение скорости на улицах с большим пешеходным потоком.

С учётом отсутствия технической возможности точечно регулировать скорость движения по тротуарам на уровне 6 км/ч из-за близости проезжей части или велодорожек, где разрешено до 25 км/ч, а также существенных погрешностей спутниковых систем в условиях городской среды, на первом пилотном этапе совместно с акиматами предлагается ввести ограничение скорости до 20 км/ч на наиболее загруженных участках. При получении положительных отзывов и результатов опыт будет масштабирован на другие улицы города. Мера направлена на снижение числа конфликтных ситуаций между пешеходами и пользователями электросамокатов, а также на повышение общего уровня безопасности в местах массового скопления людей.

5 . Создание единой карты зон запрета и ограничений.

Все шеринговые компании синхронизируют зоны запрета и ограничений. Совместно с акиматами будет проведена инспекция городских пространств. Во всех зонах отдыха и досуга граждан (парки, скверы, зоны возле фонтанов, памятников, прогулочные зоны и др.) использование электросамокатов будет ограничено или полностью запрещено. Количество таких зон будет существенно увеличено по результатам инспекции.

6. Установка номерных знаков увеличенного размера.

С сентября 2025 года компании начнут установку увеличенных номерных знаков на боковой части. На втором этапе — после утверждения стандартов МВД (размер, шрифт, цвет и др.) — планируется монтаж номерных знаков увеличенного формата на задней части электросамокатов. Это позволит оперативно идентифицировать нарушителей, повысить эффективность фотофиксации и усилить личную ответственность пользователей.

7. Запуск единого сервиса приема заявлений.

В ближайшее время будет запущен Telegram-бот для приема жалоб от граждан и госорганов. Сервис будет автоматически обрабатывать обращения, изображения и применять санкционные меры в рамках оферты (штрафы, блокировки аккаунтов и др.), а также направлять материалы в органы внутренних дел. Такая мера позволит наладить обратную связь, повысить дисциплину среди пользователей и снизить количество нарушений.

8. Внедрение страхования жизни и здоровья пользователей.

Страхование жизни и здоровья будет включено в стоимость аренды электросамоката. В случае наступления страхового случая выплаты будут производиться страховыми компаниями как в пользу пользователей, так и третьих лиц. Это повысит социальную защищенность граждан и снизит риски, связанные с использованием электросамокатов.

9. Социальная реклама ответственного использования.

С сентября 2025 года все компании начнут совместную информационную кампанию без рекламных целей. Информация будет размещаться на билбордах, в социальных сетях, СМИ, а также с привлечением лидеров общественного мнения. Мера повысит уровень информированности граждан и сформирует культуру безопасного и ответственного использования электросамокатов.

10. Массовое обучение пользователей.

С сентября 2025 года стартует проект по обучению студентов. Например, во всех вузах города Алматы будут проводиться школы вождения с разъяснением правил пользования, ответственности и безопасности. Такая работа позволит сформировать устойчивые навыки ответственного использования у молодежи, которая является основной аудиторией сервиса.

11. Совместные рейды с Департаментом полиции.

Совместно с полицией, шеринговыми компаниями и представителями акиматов будут проводиться регулярные рейды. В ходе мероприятий будут выявляться нарушители, применяться меры ответственности, а также проводиться разъяснительная работа.

12. Развитие инфраструктуры.

Основная проблема безопасности — отсутствие развитой сети велодорожек, что приводит к конфликтам между пешеходами, велосипедистами и пользователями электросамокатов. Для того чтобы ситуация менялась, шеринговые компании готовы делиться большими агрегированными и анонимными данными и экспертизой с государством.

По словам представителей кикшеринговых компаний объединенный пакет мер отражает интересы всех участников городского движения. Электросамокаты уже успели стать частью транспортной системы городов. Только в Алматы ежедневно совершается более 100 тысяч поездок. Предложения операторов показывают, что рынок стремится предложить конкретные шаги для решения острых вопросов. Однако окончательные результаты будут зависеть от того, насколько быстро и эффективно эти меры удастся внедрить на практике.