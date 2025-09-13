Забывчивую казахстанку оштрафовали за просроченное удостоверение личности

Қазақ тіліне аудару

Жительница села Коктобе больше года пользовалась недействительным удостоверением личности и была привлечена к административной ответственности, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz .

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Павлодарской области сотрудники полиции Майского района выявили нарушение в ходе профилактического мероприятия «Участок». Как пояснили в пресс-службе ДП региона, проверки направлены на пресечение и предупреждение правонарушений.

Во время рейда было установлено, что жительница села Коктобе более года проживала с просроченным удостоверением личности. Женщина призналась, что просто забыла обменять документ. За проживание без действительных удостоверяющих документов ее оштрафовали.

Начальник отдела полиции Майского района Ренат Сартов отметил, что подобные факты фиксируются регулярно.

С начала года на территории Майского района пресечено порядка 50 подобных нарушений, - рассказал начальник отдела полиции Майского района Ренат Сартов.

Полицейские напомнили жителям о необходимости своевременно обновлять удостоверения личности и строго соблюдать требования законодательства, чтобы избежать штрафов и других проблем.