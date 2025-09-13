Что делать, если коллекторы звонят по чужому долгу

Қазақ тіліне аудару

Эксперт объяснила, как действовать, если звонки коллекторов приходят не должнику, а его знакомым или родственникам, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото: Pixabay

Почему звонят посторонним людям

Один из распространённых методов воздействия на должников – регулярные звонки не только им самим, но и их близким, коллегам или даже знакомым. Это происходит потому, что банки и микрофинансовые организации при оформлении займа часто требуют указать контактные данные третьих лиц. Такая мера служит «подстраховкой» на случай, если должник перестанет отвечать на звонки или отключит телефон.

Жительница Астаны Медина Нагизбекова рассказала, что столкнулась с подобной ситуацией. Её бывшая коллега оформила микрозайм и в качестве дополнительного контакта указала её номер. Когда коллега перестала выплачивать долг, коллекторы начали звонить Медине почти ежедневно. По её словам, звонки стали настолько частыми, что она перестала отвечать на незнакомые номера. В какой-то момент женщине пришлось прямо сказать коллекторам, чтобы они больше не звонили.

Права коллекторов и ограничения

Важно понимать, что коллекторы не могут предъявлять требования к третьим лицам, если те не являются заемщиками или поручителями. Их работа ограничивается уточнением информации о должнике. Родственники или знакомые, чьи контакты указаны в договоре, не обязаны возвращать чужой долг.

Юрист Азиза Мукашева пояснила, что деятельность коллекторов регулируется законом «О коллекторской деятельности». В частности, звонки допускаются не чаще трёх раз в неделю и только в будние дни с 08:00 до 21:00 часов.

Как действовать, если звонки не прекращаются

По словам юриста, основная цель коллекторов – урегулировать спор между кредитором и должником. Они не имеют права угрожать, требовать деньги с посторонних лиц или заявлять о возможных ограничениях, например, аресте счёта. Подобные действия являются формой психологического давления.

Если звонки не прекращаются, гражданам рекомендуется:

сохранять спокойствие и уточнить у коллектора информацию о задолженности;

подтвердить, что вы не имеете отношения к долгу;

при повторяющихся назойливых звонках обратиться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР);

в случае угроз – подать заявление в полицию.

Юристы также советуют при сложных ситуациях обращаться за консультацией к специалистам, которые помогут защитить ваши права.