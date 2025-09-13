Казахстанцы смогут переехать в Россию без экзамена по русскому языку

Қазақ тіліне аудару

Россия упростила условия участия в программе переселения соотечественников: гражданам Казахстана, а также Беларуси, Молдовы и Украины больше не нужно подтверждать знание русского языка, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Для граждан Казахстана и ряда других стран стала доступна возможность переехать в Россию по программе переселения соотечественников на более простых условиях. Теперь при подаче документов не требуется сдавать экзамен по русскому языку.

Изменения касаются тех, кто ранее имел паспорт Казахстана, Беларуси, Молдовы или Украины и желает воспользоваться государственной программой для переселенцев.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Кроме того, освобождаются от языковых экзаменов граждане, получившие образование в филиалах иностранных вузов, где обучение велось на русском, а также выпускники учебных заведений, имеющих связь с Россией.