От 14 до 90 дней: кому и сколько можно жить в Казахстане без визы

Начальник управления миграционной службы ДП Акмолинской области, полковник полиции Женис Каракойшинов, рассказал о порядке получения разрешения на временное проживание (РВП) в Казахстане и о правилах пребывания иностранцев в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: polisia.kz

Въезд и безвизовый режим

Для въезда в Казахстан иностранным гражданам в большинстве случаев необходима виза. Исключение составляют страны, с которыми заключены двусторонние соглашения о безвизовых поездках, например Россия и Азербайджан.

В рамках безвизового режима допускается пребывание в стране с туристическими, частными и краткосрочными деловыми целями.

Заниматься трудовой или иной оплачиваемой деятельностью без визы запрещено. Это касается также монтажных и ремонтных работ, консультаций, аудиторских услуг и обучающих мероприятий.

Срок пребывания в Казахстане

Продолжительность безвизового пребывания зависит от страны происхождения:

Граждане ЕАЭС (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия) могут находиться в Казахстане до 90 дней. При этом принимающая сторона обязана уведомить миграционные органы через портал или приложение eQonaq в течение трех дней.

Граждане дальнего зарубежья чаще всего имеют право безвизового пребывания не более 30 дней. Например, жители США.

Некоторые страны имеют еще более ограниченные сроки: граждане Индии и Ирана могут находиться без визы лишь 14 дней.

По истечении установленного срока необходимо либо покинуть страну, либо оформить РВП.

Основания для получения РВП

Разрешение на временное проживание выдается на основании цели пребывания:

Работа — иностранец заключает трудовой договор с ИП или ТОО, регистрирует его на платформе enbek.kz и подает заявление в ЦОН. РВП оформляется на 1 год и может продлеваться.

Лечение — предоставляется на основании заключения врачей, для визовых стран необходимо решение ВКК.

Воссоединение с семьей — ходатайствует супруг или супруга при условии официального брака не менее одного года. Первое РВП выдается на год, последующее — на 3 года.

Учеба или бизнес — также являются основаниями для оформления.

Жители визовых стран должны предварительно получить визу в посольстве Казахстана, после чего уже обращаться в миграционные органы.

Ответственность за нарушение сроков

Нарушение миграционного законодательства влечет административные меры:

До 3 дней — предупреждение.

От 3 до 5 дней — штраф 10 МРП.

От 5 до 10 дней — штраф 15 МРП.

Более 10 дней — рассмотрение дела в суде, где может быть назначен штраф 25 МРП либо административное выдворение.

Иностранцам, выдворенным из Казахстана, въезд в страну запрещен на пять лет.

Ответственность принимающей стороны

Штрафы могут быть назначены и принимающим лицам за несвоевременную регистрацию иностранцев: