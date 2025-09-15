От 14 до 90 дней: кому и сколько можно жить в Казахстане без визы

Начальник управления миграционной службы ДП Акмолинской области, полковник полиции Женис Каракойшинов, рассказал о порядке получения разрешения на временное проживание (РВП) в Казахстане и о правилах пребывания иностранцев в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Для въезда в Казахстан иностранным гражданам в большинстве случаев необходима виза. Исключение составляют страны, с которыми заключены двусторонние соглашения о безвизовых поездках, например Россия и Азербайджан.
В рамках безвизового режима допускается пребывание в стране с туристическими, частными и краткосрочными деловыми целями.
Заниматься трудовой или иной оплачиваемой деятельностью без визы запрещено. Это касается также монтажных и ремонтных работ, консультаций, аудиторских услуг и обучающих мероприятий.
Продолжительность безвизового пребывания зависит от страны происхождения:
Граждане ЕАЭС (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия) могут находиться в Казахстане до 90 дней. При этом принимающая сторона обязана уведомить миграционные органы через портал или приложение eQonaq в течение трех дней.
Граждане дальнего зарубежья чаще всего имеют право безвизового пребывания не более 30 дней. Например, жители США.
Некоторые страны имеют еще более ограниченные сроки: граждане Индии и Ирана могут находиться без визы лишь 14 дней.
По истечении установленного срока необходимо либо покинуть страну, либо оформить РВП.
Разрешение на временное проживание выдается на основании цели пребывания:
Работа — иностранец заключает трудовой договор с ИП или ТОО, регистрирует его на платформе enbek.kz и подает заявление в ЦОН. РВП оформляется на 1 год и может продлеваться.
Лечение — предоставляется на основании заключения врачей, для визовых стран необходимо решение ВКК.
Воссоединение с семьей — ходатайствует супруг или супруга при условии официального брака не менее одного года. Первое РВП выдается на год, последующее — на 3 года.
Учеба или бизнес — также являются основаниями для оформления.
Жители визовых стран должны предварительно получить визу в посольстве Казахстана, после чего уже обращаться в миграционные органы.
Нарушение миграционного законодательства влечет административные меры:
До 3 дней — предупреждение.
От 3 до 5 дней — штраф 10 МРП.
От 5 до 10 дней — штраф 15 МРП.
Более 10 дней — рассмотрение дела в суде, где может быть назначен штраф 25 МРП либо административное выдворение.
Иностранцам, выдворенным из Казахстана, въезд в страну запрещен на пять лет.
Штрафы могут быть назначены и принимающим лицам за несвоевременную регистрацию иностранцев:
Физические лица — предупреждение.
Должностные лица, субъекты малого бизнеса, НКО — штраф 10 МРП.
Субъекты среднего бизнеса — штраф 15 МРП.
Крупный бизнес — штраф 20 МРП.
