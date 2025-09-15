18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.09.2025, 06:53

Казахстан охватила волна смертельных ДТП: три страшные аварии унесли 25 жизней

Новости Казахстана 0 452

Министерство внутренних дел Казахстана выступило с обращением к участникам дорожного движения. Поводом стали сразу несколько трагических происшествий на дорогах страны, которые только за последние дни унесли жизни десятков людей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

 

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Серия аварий унесла десятки жизней

По данным МВД, в стране произошли три крупных ДТП, вызвавшие широкий общественный резонанс:

  • 11 сентября в Мангистауской области при опрокидывании микроавтобуса погибли 10 человек.

  • 14 сентября в Жетісуской области столкновение трех автомобилей из-за выезда на встречную полосу унесло жизни еще 10 человек.

  • В тот же день, 14 сентября в Карагандинской области, 5 человек погибли по аналогичной причине — выезду на встречную полосу.

Соболезнования семьям погибших

Заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Галым Саргулов выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Он подчеркнул, что эти трагедии — не просто аварии, а тяжелые человеческие утраты, которые невозможно компенсировать никакими следственными действиями.

Уголовные дела и расследование

По каждому факту смертельных ДТП возбуждены уголовные дела. МВД ведет расследование, однако в ведомстве подчеркивают: ни одно следствие не вернет жизни жертвам.

Главный призыв МВД: дорога не прощает ошибок

Представитель МВД напомнил водителям о смертельных последствиях нарушений правил дорожного движения. Особое внимание было обращено на:

  • превышение скорости,

  • выезд на встречную полосу,

  • рискованные маневры,

  • игнорирование ремней безопасности.

«Эти ошибки убивают», — отметил Саргулов, обращаясь ко всем водителям и пассажирам.

Усиление контроля на дорогах

В МВД сообщили, что в ближайшее время будут усилены меры по обеспечению безопасности на дорогах. Планируется проведение:

  • масштабных проверок,

  • рейдов на междугородних маршрутах,

  • контроля частных перевозок,

  • мониторинга технического состояния транспортных средств.

Особое внимание будет уделено ответственности водителей, в том числе при перевозке пассажиров.

Ответственность — на каждом участнике движения

В завершение обращения МВД напомнило: безопасность на дорогах зависит не только от работы полиции, но и от дисциплины каждого водителя.

«Берегите свою жизнь и жизни тех, кто рядом. Одно неверное решение на дороге может стоить слишком дорого», — подчеркнули в министерстве.

 

