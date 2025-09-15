Казахстан охватила волна смертельных ДТП: три страшные аварии унесли 25 жизней

Министерство внутренних дел Казахстана выступило с обращением к участникам дорожного движения. Поводом стали сразу несколько трагических происшествий на дорогах страны, которые только за последние дни унесли жизни десятков людей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным МВД, в стране произошли три крупных ДТП, вызвавшие широкий общественный резонанс:
11 сентября в Мангистауской области при опрокидывании микроавтобуса погибли 10 человек.
14 сентября в Жетісуской области столкновение трех автомобилей из-за выезда на встречную полосу унесло жизни еще 10 человек.
В тот же день, 14 сентября в Карагандинской области, 5 человек погибли по аналогичной причине — выезду на встречную полосу.
Заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Галым Саргулов выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Он подчеркнул, что эти трагедии — не просто аварии, а тяжелые человеческие утраты, которые невозможно компенсировать никакими следственными действиями.
По каждому факту смертельных ДТП возбуждены уголовные дела. МВД ведет расследование, однако в ведомстве подчеркивают: ни одно следствие не вернет жизни жертвам.
Представитель МВД напомнил водителям о смертельных последствиях нарушений правил дорожного движения. Особое внимание было обращено на:
превышение скорости,
выезд на встречную полосу,
рискованные маневры,
игнорирование ремней безопасности.
«Эти ошибки убивают», — отметил Саргулов, обращаясь ко всем водителям и пассажирам.
В МВД сообщили, что в ближайшее время будут усилены меры по обеспечению безопасности на дорогах. Планируется проведение:
масштабных проверок,
рейдов на междугородних маршрутах,
контроля частных перевозок,
мониторинга технического состояния транспортных средств.
Особое внимание будет уделено ответственности водителей, в том числе при перевозке пассажиров.
В завершение обращения МВД напомнило: безопасность на дорогах зависит не только от работы полиции, но и от дисциплины каждого водителя.
«Берегите свою жизнь и жизни тех, кто рядом. Одно неверное решение на дороге может стоить слишком дорого», — подчеркнули в министерстве.
