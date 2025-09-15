18+
15.09.2025, 09:33

Как будут отдыхать казахстанцы на День Республики в октябре

Новости Казахстана 0 497

С 2022 года в Казахстане вновь отмечается один из ключевых государственных праздников – День Республики, который установлен на 25 октября. Эта дата имеет символическое значение, ведь именно она связана с провозглашением государственной независимости и укреплением национальной идентичности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото obk.kz
Фото obk.kz

Особенности календаря 2025 года

В 2025 году 25 октября выпадает на субботу. Согласно трудовому законодательству, если праздничный день совпадает с выходным, гражданам предоставляется дополнительный день отдыха. Поэтому казахстанцев ожидает перенос выходного дня на понедельник, 27 октября.

График отдыха для разных рабочих недель

  • Для пятидневной рабочей недели
    Жителей страны ждут трехдневные выходные – 25, 26 и 27 октября. Это станет хорошей возможностью для отдыха, поездок и семейного времяпрепровождения.

  • Для шестидневной рабочей недели
    Рабочий график будет немного иным: выходными останутся только 25 и 26 октября, а в понедельник, 27-го числа, рабочие продолжат свои трудовые обязанности.

Значение праздничного уикенда

Таким образом, октябрь 2025 года подарит казахстанцам небольшой, но приятный передых в середине осени. Для части граждан это будут полноценные трехдневные выходные, а для других – стандартный двухдневный отдых. В любом случае праздничные даты подчеркивают важность национальных ценностей и дают возможность отметить День Республики в кругу близких.

Как отдыхаем в октябре 2025 года на день Республики в Казахстане (2).png

