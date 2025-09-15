Самые высокие зарплаты в Казахстане: кто зарабатывает больше миллиона в месяц

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана обнародовало данные о наиболее высокооплачиваемых профессиях. По итогам августа 2025 года кандидаты на должности технического директора, пилота и коммерческого директора указывали в резюме самые высокие зарплатные ожидания — свыше 1 миллиона тенге в месяц, сообщает Lada.kz.
На национальной бирже труда Enbek.kz в августе размещено 239,8 тысячи вакансий и 138,5 тысячи резюме.
Количество вакансий увеличилось на 128,9 % по сравнению с июлем (+135 тысяч).
Число резюме, напротив, снизилось на 6,3 % (–9,3 тысячи).
Таким образом, рынок демонстрирует активный рост предложений от работодателей на фоне сокращения конкуренции среди соискателей.
Более 70 % вакансий пришлись на следующие сферы:
образование – 120,7 тыс.;
информация и связь – 17,4 тыс.;
сфера услуг – 17,1 тыс.;
обрабатывающая промышленность – 15 тыс.
Особенно активно педагоги требовались в Астане и Алматы: почти каждая пятая вакансия в сфере образования была размещена именно в этих городах.
Структура объявлений показывает высокий спрос на специалистов:
высококвалифицированные кадры – 124,1 тыс. вакансий (52 %), из них две трети связаны с образованием (81,6 тыс.);
средняя квалификация – 75,2 тыс. (31 %);
неквалифицированные кадры – 40,4 тыс. (17 %).
Наибольший прирост количества вакансий наблюдался в регионах:
Алматинская область – +387,5 %;
Жамбылская область – +377,4 %;
Западно-Казахстанская область – +242,4 %;
Актюбинская область – +198,4 %;
Жетісу – +182,7 %.
При этом активнее всего резюме добавляли соискатели из Алматинской области (+31,4 %), Алматы (+30,4 %) и Туркестанской области (+17 %).
По количеству вакансий лидируют:
PR-менеджеры – 16,3 тыс.;
учителя математики – 7,6 тыс.;
воспитатели – 6,1 тыс.
Среди работников средней квалификации чаще всего требовались:
помощники воспитателя – 4,4 тыс.;
охранники – 2,7 тыс.;
водители – 2,6 тыс.
По зарплатным ожиданиям лидируют:
технический директор – около 1,2 млн тенге;
пилот – около 1,2 млн тенге;
коммерческий директор – около 1,1 млн тенге.
Среди открытых вакансий наивысшие предложения зафиксированы для:
начальника цеха в добывающей промышленности – ~843,8 тыс. тенге;
заместителя начальника службы энергоснабжения – ~733 тыс. тенге;
главного редактора программ в IT-сфере – ~718 тыс. тенге.
Август подтвердил устойчивый рост спроса на высококвалифицированные кадры, особенно в сфере образования в преддверии учебного года. Учителя, воспитатели и их помощники остаются ключевыми драйверами вакансий, тогда как самые крупные зарплаты традиционно сосредоточены в топ-менеджменте и редких специализированных профессиях.
