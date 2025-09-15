18+
15.09.2025, 10:17

Самые высокие зарплаты в Казахстане: кто зарабатывает больше миллиона в месяц

Новости Казахстана 0 563

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана обнародовало данные о наиболее высокооплачиваемых профессиях. По итогам августа 2025 года кандидаты на должности технического директора, пилота и коммерческого директора указывали в резюме самые высокие зарплатные ожидания — свыше 1 миллиона тенге в месяц, сообщает Lada.kz. 

Фото: аmixstudio/Getty Images
Фото: аmixstudio/Getty Images

Динамика рынка труда

На национальной бирже труда Enbek.kz в августе размещено 239,8 тысячи вакансий и 138,5 тысячи резюме.

  • Количество вакансий увеличилось на 128,9 % по сравнению с июлем (+135 тысяч).

  • Число резюме, напротив, снизилось на 6,3 % (–9,3 тысячи).

Таким образом, рынок демонстрирует активный рост предложений от работодателей на фоне сокращения конкуренции среди соискателей.

Где больше всего предлагают работу

Более 70 % вакансий пришлись на следующие сферы:

  • образование – 120,7 тыс.;

  • информация и связь – 17,4 тыс.;

  • сфера услуг – 17,1 тыс.;

  • обрабатывающая промышленность – 15 тыс.

Особенно активно педагоги требовались в Астане и Алматы: почти каждая пятая вакансия в сфере образования была размещена именно в этих городах.

Востребованность по квалификации

Структура объявлений показывает высокий спрос на специалистов:

  • высококвалифицированные кадры – 124,1 тыс. вакансий (52 %), из них две трети связаны с образованием (81,6 тыс.);

  • средняя квалификация – 75,2 тыс. (31 %);

  • неквалифицированные кадры – 40,4 тыс. (17 %).

Регионы с самым заметным ростом вакансий

Наибольший прирост количества вакансий наблюдался в регионах:

  • Алматинская область – +387,5 %;

  • Жамбылская область – +377,4 %;

  • Западно-Казахстанская область – +242,4 %;

  • Актюбинская область – +198,4 %;

  • Жетісу – +182,7 %.

При этом активнее всего резюме добавляли соискатели из Алматинской области (+31,4 %), Алматы (+30,4 %) и Туркестанской области (+17 %).

Самые востребованные профессии

По количеству вакансий лидируют:

  • PR-менеджеры – 16,3 тыс.;

  • учителя математики – 7,6 тыс.;

  • воспитатели – 6,1 тыс.

Среди работников средней квалификации чаще всего требовались:

  • помощники воспитателя – 4,4 тыс.;

  • охранники – 2,7 тыс.;

  • водители – 2,6 тыс.

Кому обещают самые высокие зарплаты

По зарплатным ожиданиям лидируют:

  • технический директор – около 1,2 млн тенге;

  • пилот – около 1,2 млн тенге;

  • коммерческий директор – около 1,1 млн тенге.

Среди открытых вакансий наивысшие предложения зафиксированы для:

  • начальника цеха в добывающей промышленности – ~843,8 тыс. тенге;

  • заместителя начальника службы энергоснабжения – ~733 тыс. тенге;

  • главного редактора программ в IT-сфере – ~718 тыс. тенге.

Итоги

Август подтвердил устойчивый рост спроса на высококвалифицированные кадры, особенно в сфере образования в преддверии учебного года. Учителя, воспитатели и их помощники остаются ключевыми драйверами вакансий, тогда как самые крупные зарплаты традиционно сосредоточены в топ-менеджменте и редких специализированных профессиях.

