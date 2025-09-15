Казахстанские грузы брошены на границе: Польша и Беларусь парализовали коридор в ЕС

С 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы. Решение связано с масштабными военными учениями России и Беларуси «Запад–2025», которые проходят у польской границы. Это вызвало тревогу у НАТО и фактически заблокировало транспортное сообщение, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
Главный пострадавший от кризиса – сухопутный коридор «Западная Европа – Западный Китай», по которому грузы из Китая следуют через Казахстан, Россию и Беларусь в ЕС.
Под запрет попали три ключевых железнодорожных перехода: Кузница–Брузги, Семянувка–Свислочь, Тересполь–Брест.
Казахстанские контейнерные составы застряли на белорусско-польской границе, движение полностью остановлено.
Каждый день простоя оборачивается убытками для казахстанских перевозчиков и риском штрафов за срыв сроков доставки.
Эксперты рассматривают три варианта:
Возврат грузов в Китай и Казахстан – с санкциями за невыполнение контрактов.
Перегрузка на автотранспорт и обход через Литву или Латвию – дорого и медленно.
Перенаправление через Россию и Турцию – ограниченные возможности и дополнительные расходы.
Любая альтернатива увеличивает сроки доставки на 3–4 недели и повышает себестоимость.
По итогам 2024 года через белорусско-польские переходы прошло около 8 млн тонн грузов, теперь этот поток заморожен.
Очередь «брошенных поездов» оценивается в 80–110 км.
Беларусь рискует потерять статус транзитного узла, а Казахстан и Китай – надёжный маршрут в Европу.
Для Казахстана кризис означает не только финансовые потери, но и угрозу репутации в качестве ключевого партнёра Китая в проекте «Один пояс, один путь».
Казахстанские экспедиторы вынуждены нести убытки за простой и искать обходные пути.
Нарушена логика международного транзита, где Казахстан позиционировался как надёжный мост между Китаем и Европой.
Ситуация может нормализоваться лишь при снижении военной напряжённости у польской границы. До этого момента Казахстану, Китаю и другим странам Центральной Азии придётся искать обходные маршруты, что неизбежно приведёт к удорожанию и задержкам поставок.
