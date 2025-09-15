18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.84
634.46
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.09.2025, 10:55

Турция экстрадировала в Казахстан бывшего силовика: ему грозит до 20 лет

Новости Казахстана 0 548

Из Турции в Казахстан доставлен бывший сотрудник правоохранительных органов, подозреваемый в организации незаконного игорного бизнеса и злоупотреблении должностными полномочиями. Операция по экстрадиции была проведена совместными усилиями Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД и при содействии Министерства иностранных дел, сообщает Lada.kz. 

© Photo: пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана
© Photo: пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана

Экстрадиция после семи лет розыска

По информации надзорного ведомства, подозреваемый длительное время скрывался за границей и находился в международном розыске. Его удалось задержать только в январе 2024 года в турецком Измире, после чего он был передан Казахстану. В настоящее время экс-силовик помещён в следственный изолятор.

Подозрения в покровительстве игорному бизнесу

Следствие утверждает, что в 2015–2016 годах фигурант занимал руководящую должность в одном из государственных органов Восточно-Казахстанской области. В этот период он якобы систематически получал денежное вознаграждение за покровительство подпольным игровым заведениям.

Таким образом, он, по версии следствия, не только участвовал в деятельности транснациональной организованной группы, но и использовал служебное положение в личных интересах.

Судьба других участников группы

В Генеральной прокуратуре напомнили, что остальные члены преступной организации уже осуждены и отбывают наказания. Теперь следствие намерено довести до конца и дело экс-силовика, который сумел избежать правосудия более семи лет.

Возможное наказание

За инкриминируемые деяния казахстанское уголовное законодательство предусматривает суровые санкции: лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с конфискацией имущества.

Борьба с преступниками за рубежом

В надзорном органе подчеркнули, что работа по поиску и привлечению к ответственности лиц, скрывающихся за границей, продолжается. Особое внимание уделяется коррупционным и экономическим преступлениям, которые подрывают правопорядок и доверие к государственным институтам.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?