Турция экстрадировала в Казахстан бывшего силовика: ему грозит до 20 лет

Қазақ тіліне аудару

Из Турции в Казахстан доставлен бывший сотрудник правоохранительных органов, подозреваемый в организации незаконного игорного бизнеса и злоупотреблении должностными полномочиями. Операция по экстрадиции была проведена совместными усилиями Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД и при содействии Министерства иностранных дел, сообщает Lada.kz.

© Photo: пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана

Экстрадиция после семи лет розыска

По информации надзорного ведомства, подозреваемый длительное время скрывался за границей и находился в международном розыске. Его удалось задержать только в январе 2024 года в турецком Измире, после чего он был передан Казахстану. В настоящее время экс-силовик помещён в следственный изолятор.

Подозрения в покровительстве игорному бизнесу

Следствие утверждает, что в 2015–2016 годах фигурант занимал руководящую должность в одном из государственных органов Восточно-Казахстанской области. В этот период он якобы систематически получал денежное вознаграждение за покровительство подпольным игровым заведениям.

Таким образом, он, по версии следствия, не только участвовал в деятельности транснациональной организованной группы, но и использовал служебное положение в личных интересах.

Судьба других участников группы

В Генеральной прокуратуре напомнили, что остальные члены преступной организации уже осуждены и отбывают наказания. Теперь следствие намерено довести до конца и дело экс-силовика, который сумел избежать правосудия более семи лет.

Возможное наказание

За инкриминируемые деяния казахстанское уголовное законодательство предусматривает суровые санкции: лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с конфискацией имущества.

Борьба с преступниками за рубежом

В надзорном органе подчеркнули, что работа по поиску и привлечению к ответственности лиц, скрывающихся за границей, продолжается. Особое внимание уделяется коррупционным и экономическим преступлениям, которые подрывают правопорядок и доверие к государственным институтам.