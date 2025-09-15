18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.84
634.46
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.09.2025, 11:53

В Казахстане хотят запретить установку газового оборудования на авто

Новости Казахстана 0 1 561

Нефтегазовый эксперт Олжас Байдильдинов предложил запретить перевод автомобилей на газ в Казахстане. По его мнению, установка газобаллонного оборудования (ГБО) без контроля может привести к опасным авариям, включая взрывы машин, сообщает Lada.kz. 

Фото: vikupbitih.ru
Фото: vikupbitih.ru

Опасный прецедент в Шымкенте

Байдильдинов привел пример происшествия 13 сентября в Шымкенте. На одной из улиц загорелся автомобиль: сначала произошла утечка газа и возгорание, а затем взорвался газовый баллон. В момент инцидента рядом находился пассажирский автобус, что могло привести к масштабной трагедии.

Масштаб проблемы: сколько машин ездит на газе

По словам эксперта, на дорогах Казахстана официально зарегистрировано около 700 тыс. автомобилей с ГБО, а еще примерно 100 тыс. автомобилей ездят без оформления документов. Стоимость официальной процедуры установки газового оборудования составляет около 30–50 тыс. тенге, что стимулирует нелегальные установки.

Рост числа аварий и взрывов

Байдильдинов отметил, что увеличивается число инцидентов с кустарными газозаправочными станциями и автомобилями на газе. Он подчеркнул, что такие установки не являются заводскими и ведут к снятию авто с гарантии производителя.

«Необходимо не просто ужесточить правила, а полностью запретить переоборудование автомобилей на газ. Для уже оборудованных ГБО автомобилей нужно обязать прохождение техосмотра не реже одного раза в полгода, а налог и страховка на такие машины должны быть существенно выше», — заявил эксперт.

Потенциальные угрозы на дорогах

Байдильдинов также рассказал о случае в Астане, когда газель была полностью загружена бытовыми газовыми баллонами. Он подчеркнул, что возможный взрыв мог привести к серьезным последствиям. Эксперт призвал министерства ужесточить правила эксплуатации газовых баллонов и запретить перевод авто на газ.

2
21
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Такого эксперта послать надо куда подальше. Чтобы такое писать, сначала надо снизить цену на бензин, как минимум вдвое.
15.09.2025, 09:22
Sportikus
Sportikus
.....около 700 тыс. автомобилей с ГБО, а назвал только пару случаев из них. Делать вам нечего, эксперт.
15.09.2025, 08:43
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?