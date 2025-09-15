В Казахстане хотят запретить установку газового оборудования на авто

Қазақ тіліне аудару

Нефтегазовый эксперт Олжас Байдильдинов предложил запретить перевод автомобилей на газ в Казахстане. По его мнению, установка газобаллонного оборудования (ГБО) без контроля может привести к опасным авариям, включая взрывы машин, сообщает Lada.kz.

Фото: vikupbitih.ru

Опасный прецедент в Шымкенте

Байдильдинов привел пример происшествия 13 сентября в Шымкенте. На одной из улиц загорелся автомобиль: сначала произошла утечка газа и возгорание, а затем взорвался газовый баллон. В момент инцидента рядом находился пассажирский автобус, что могло привести к масштабной трагедии.

Масштаб проблемы: сколько машин ездит на газе

По словам эксперта, на дорогах Казахстана официально зарегистрировано около 700 тыс. автомобилей с ГБО, а еще примерно 100 тыс. автомобилей ездят без оформления документов. Стоимость официальной процедуры установки газового оборудования составляет около 30–50 тыс. тенге, что стимулирует нелегальные установки.

Рост числа аварий и взрывов

Байдильдинов отметил, что увеличивается число инцидентов с кустарными газозаправочными станциями и автомобилями на газе. Он подчеркнул, что такие установки не являются заводскими и ведут к снятию авто с гарантии производителя.

«Необходимо не просто ужесточить правила, а полностью запретить переоборудование автомобилей на газ. Для уже оборудованных ГБО автомобилей нужно обязать прохождение техосмотра не реже одного раза в полгода, а налог и страховка на такие машины должны быть существенно выше», — заявил эксперт.

Потенциальные угрозы на дорогах

Байдильдинов также рассказал о случае в Астане, когда газель была полностью загружена бытовыми газовыми баллонами. Он подчеркнул, что возможный взрыв мог привести к серьезным последствиям. Эксперт призвал министерства ужесточить правила эксплуатации газовых баллонов и запретить перевод авто на газ.