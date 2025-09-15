Продуктовый удар: оптовые цены на еду в Казахстане выросли до 45%

Қазақ тіліне аудару

Оптовики в Казахстане продолжают повышать цены на продовольственные товары. За последний год средняя оптовая стоимость продуктов питания выросла на 2,7% (с августа 2024 по август 2025 года), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.