Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.09.2025, 13:23

Продуктовый удар: оптовые цены на еду в Казахстане выросли до 45%

Новости Казахстана 0 338

Оптовики в Казахстане продолжают повышать цены на продовольственные товары. За последний год средняя оптовая стоимость продуктов питания выросла на 2,7% (с августа 2024 по август 2025 года), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Рост цен по происхождению продуктов

Согласно данным Бюро национальной статистики:

  • Казахстанское производство подорожало в среднем на 1%.

  • Страны СНГ показали рост цен на 7,3%.

  • Другие страны увеличили стоимость на 1,7%.

Таким образом, наибольший скачок оптовых цен пришёлся на импорт из стран СНГ.

Регионы с наибольшим подорожанием

Средняя стоимость продуктов существенно возросла в отдельных регионах:

  • Шымкент: +9,8%

  • Жетісу: +11,2%

  • Западно-Казахстанская область: +12%

Единственным регионом, где наблюдалось снижение оптовых цен, стала Атырауская область (-7,5%).

Лидеры подорожания продуктов

Наиболее ощутимый рост цен затронул:

  • Свежие овощи (кроме картофеля): +44,7%

  • Кофе и его заменители: +29,4%

  • Мясо: +23,7%

  • Орехи: +22,5%

  • Растительное масло: +20,9%

  • Сливочное масло: +20,2%

Рост цен на другие продукты

Дополнительно выросли оптовые цены на:

  • Рыбу: +19,2%

  • Соль: +18,6%

  • Свежие фрукты: +17,9%

  • Мясные продукты: +17,8%

  • Какао: +14%

  • Сахар, шоколад и кондитерские изделия: +14%

  • Яйца: +10%

  • Специи: +6,9%

  • Мясо птицы: +5,1%

  • Мука: +4,7%

Продукты, на которые цены снизились

Единственные позиции с падением оптовых цен:

  • Картофель: -23,9%

  • Рис: -6,6%

Таким образом, оптовые закупки продуктов в Казахстане в 2025 году становятся значительно дороже, особенно в отношении свежих овощей, кофе, мяса и масла, тогда как базовые продукты вроде картофеля и риса подешевели.

