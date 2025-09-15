Продуктовый удар: оптовые цены на еду в Казахстане выросли до 45%

Оптовики в Казахстане продолжают повышать цены на продовольственные товары. За последний год средняя оптовая стоимость продуктов питания выросла на 2,7% (с августа 2024 по август 2025 года), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Согласно данным Бюро национальной статистики:
Казахстанское производство подорожало в среднем на 1%.
Страны СНГ показали рост цен на 7,3%.
Другие страны увеличили стоимость на 1,7%.
Таким образом, наибольший скачок оптовых цен пришёлся на импорт из стран СНГ.
Средняя стоимость продуктов существенно возросла в отдельных регионах:
Шымкент: +9,8%
Жетісу: +11,2%
Западно-Казахстанская область: +12%
Единственным регионом, где наблюдалось снижение оптовых цен, стала Атырауская область (-7,5%).
Наиболее ощутимый рост цен затронул:
Свежие овощи (кроме картофеля): +44,7%
Кофе и его заменители: +29,4%
Мясо: +23,7%
Орехи: +22,5%
Растительное масло: +20,9%
Сливочное масло: +20,2%
Дополнительно выросли оптовые цены на:
Рыбу: +19,2%
Соль: +18,6%
Свежие фрукты: +17,9%
Мясные продукты: +17,8%
Какао: +14%
Сахар, шоколад и кондитерские изделия: +14%
Яйца: +10%
Специи: +6,9%
Мясо птицы: +5,1%
Мука: +4,7%
Единственные позиции с падением оптовых цен:
Картофель: -23,9%
Рис: -6,6%
Таким образом, оптовые закупки продуктов в Казахстане в 2025 году становятся значительно дороже, особенно в отношении свежих овощей, кофе, мяса и масла, тогда как базовые продукты вроде картофеля и риса подешевели.
