Нацбанк получил «красную кнопку» - право вмешиваться в работу всех банков во время кризиса

В Казахстане регулятор финансового рынка — Национальный банк (Нацбанк) — получил новые возможности для оперативного вмешательства в деятельность банков и финансовых организаций в периоды кризиса. Нововведения закреплены в постановлении, которое вступило в силу с целью повышения устойчивости финансовой системы страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Согласно принятому постановлению, Нацбанк теперь может:
Ограничивать платежные услуги всех банков и финансовых организаций в экстренных ситуациях.
Контролировать проведение финансовых операций, чтобы снизить риски системного характера.
Устанавливать лимиты на комиссии и сборы, взимаемые банками, в период кризиса.
Эти меры распространяются только на периоды чрезвычайного положения или системного финансового кризиса, когда существует реальная угроза стабильности банковской системы.
Главная цель новых полномочий — обеспечение финансовой устойчивости и защита интересов граждан. Среди ключевых задач:
Снижение финансовых рисков. Контроль над платежами и комиссиями позволяет ограничивать панические действия на рынке.
Защита вкладчиков и клиентов банков. Ограничения обеспечивают безопасность средств населения и предотвращают резкие потери.
Стабилизация финансового рынка. Регулятор получает возможность вмешиваться в ситуации, когда обычные механизмы рынка не справляются.
Все введённые ограничения имеют временный характер и применяются исключительно при наличии реальной угрозы финансовой системе.
На практике новые полномочия создают единую точку ответственности за финансовую стабильность. Прямое воздействие Нацбанка на комиссии и операции банков позволит:
Быстрее реагировать на кризисные ситуации и предотвращать развитие паники.
Повышать доверие граждан и бизнеса к национальной финансовой системе.
Сглаживать колебания на рынке, обеспечивая предсказуемость и прозрачность банковских процессов.
Иными словами, теперь в Казахстане есть регулятор с инструментами для оперативного вмешательства, который способен минимизировать последствия возможного финансового шока.
