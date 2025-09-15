Нацбанк получил «красную кнопку» - право вмешиваться в работу всех банков во время кризиса

18+
В Казахстане регулятор финансового рынка — Национальный банк (Нацбанк) — получил новые возможности для оперативного вмешательства в деятельность банков и финансовых организаций в периоды кризиса. Нововведения закреплены в постановлении, которое вступило в силу с целью повышения устойчивости финансовой системы страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: пресс-служба Нацбанка
Фото: пресс-служба Нацбанка

Новые полномочия Нацбанка

Согласно принятому постановлению, Нацбанк теперь может:

  • Ограничивать платежные услуги всех банков и финансовых организаций в экстренных ситуациях.

  • Контролировать проведение финансовых операций, чтобы снизить риски системного характера.

  • Устанавливать лимиты на комиссии и сборы, взимаемые банками, в период кризиса.

Эти меры распространяются только на периоды чрезвычайного положения или системного финансового кризиса, когда существует реальная угроза стабильности банковской системы.

Зачем нужны такие меры

Главная цель новых полномочий — обеспечение финансовой устойчивости и защита интересов граждан. Среди ключевых задач:

  1. Снижение финансовых рисков. Контроль над платежами и комиссиями позволяет ограничивать панические действия на рынке.

  2. Защита вкладчиков и клиентов банков. Ограничения обеспечивают безопасность средств населения и предотвращают резкие потери.

  3. Стабилизация финансового рынка. Регулятор получает возможность вмешиваться в ситуации, когда обычные механизмы рынка не справляются.

Все введённые ограничения имеют временный характер и применяются исключительно при наличии реальной угрозы финансовой системе.

Как это повлияет на экономику и доверие граждан

На практике новые полномочия создают единую точку ответственности за финансовую стабильность. Прямое воздействие Нацбанка на комиссии и операции банков позволит:

  • Быстрее реагировать на кризисные ситуации и предотвращать развитие паники.

  • Повышать доверие граждан и бизнеса к национальной финансовой системе.

  • Сглаживать колебания на рынке, обеспечивая предсказуемость и прозрачность банковских процессов.

Иными словами, теперь в Казахстане есть регулятор с инструментами для оперативного вмешательства, который способен минимизировать последствия возможного финансового шока.

