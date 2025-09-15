На западе Казахстана объявлен режим ЧС

В Атырауской области официально введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Режим ЧС был подписан акимом Курмангазинского района ещё 31 июля 2025 года, однако общественность узнала об этом только сейчас. Основанием для принятия решения стало обмеление рек Кичаг и Шарон, их каналов, а также морской части Каспийского моря.
По данным пресс-службы акимата Атырауской области, уменьшение уровня воды приводит к серьёзным экологическим и хозяйственным проблемам:
Нарушение естественного процесса нереста и миграции рыб, в том числе ценных пород.
Сложности для передвижения пограничных, правоохранительных и промысловых судов.
Ежегодное ухудшение условий промыслового рыболовства.
Поступление многочисленных жалоб от предпринимателей и рыболовных хозяйств.
Обмеление водоёмов также сказывается на сельском хозяйстве и пастбищах:
Затруднён подвод воды на сельскохозяйственные угодья через каналы.
Недостаток воды негативно влияет на животноводство и орошение полей.
Для борьбы с последствиями ЧС при акимате Курмангазинского района создан оперативный штаб под руководством заместителя акима.
Ведётся активная работа по:
Расчёту технических и бюджетных ресурсов, необходимых для устранения последствий ЧС.
Утверждению плана мероприятий для ликвидации чрезвычайной ситуации.
Среди ключевых мер:
Дноуглубление каналов-рыбоходов рек Кичаг и Шарон.
Углубление Жаркосинского и Ганюшкинского каналов в морской части Каспийского моря.
Эти мероприятия направлены на обеспечение судоходства и поддержание необходимых глубин для прохода ценных пород рыб на нерест.
