На западе Казахстана объявлен режим ЧС

В Атырауской области официально введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz

Причины объявления ЧС

Режим ЧС был подписан акимом Курмангазинского района ещё 31 июля 2025 года, однако общественность узнала об этом только сейчас. Основанием для принятия решения стало обмеление рек Кичаг и Шарон, их каналов, а также морской части Каспийского моря.

По данным пресс-службы акимата Атырауской области, уменьшение уровня воды приводит к серьёзным экологическим и хозяйственным проблемам:

Нарушение естественного процесса нереста и миграции рыб , в том числе ценных пород.

Сложности для передвижения пограничных, правоохранительных и промысловых судов .

Ежегодное ухудшение условий промыслового рыболовства .

Поступление многочисленных жалоб от предпринимателей и рыболовных хозяйств.

Влияние на сельское хозяйство и животноводство

Обмеление водоёмов также сказывается на сельском хозяйстве и пастбищах:

Затруднён подвод воды на сельскохозяйственные угодья через каналы.

Недостаток воды негативно влияет на животноводство и орошение полей.

Меры по ликвидации ЧС

Для борьбы с последствиями ЧС при акимате Курмангазинского района создан оперативный штаб под руководством заместителя акима.

Ведётся активная работа по:

Расчёту технических и бюджетных ресурсов , необходимых для устранения последствий ЧС.

Утверждению плана мероприятий для ликвидации чрезвычайной ситуации.

Планируемые работы на водоёмах

Среди ключевых мер:

Дноуглубление каналов-рыбоходов рек Кичаг и Шарон.

Углубление Жаркосинского и Ганюшкинского каналов в морской части Каспийского моря.

Эти мероприятия направлены на обеспечение судоходства и поддержание необходимых глубин для прохода ценных пород рыб на нерест.