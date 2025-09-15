18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.84
634.46
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.09.2025, 16:14

Российские таксопарки сбрасывают иномарки: станет ли Казахстан свалкой для старых авто

Новости Казахстана 0 389

В России с 2026 года начнут действовать ограничения для таксопарков: арендовать и перерегистрировать смогут только автомобили местного производства. Это может привести к массовому списанию иномарок. В Казахстане же обсуждают, окажет ли ситуация влияние на отечественный рынок, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: globallookpress.com
Фото: globallookpress.com

Новые правила в России

С марта 2026 года российским таксопаркам разрешат использовать только автомобили отечественного производства. Это вынудит бизнес избавиться от части парка, где до сих пор активно эксплуатируются иномарки.

Импорт авто в Казахстан: статистика

По данным Минпромстроя Казахстана:

  • за январь–июнь 2025 года из РФ ввезено 5,1 тыс. легковых авто,

  • показатель вдвое выше аналогичного периода 2024 года (2,5 тыс.),

  • при этом юридические лица ввозят в основном новые российские машины,

  • физлица чаще привозят подержанную технику.

Правила ввоза и регистрации

Казахстан не ограничивает обращение иностранных автомобилей, однако существуют обязательные требования:

  • проверка юридической чистоты (угон, обременения, соответствие нормам),

  • наличие электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС), оформленного в России,

  • соответствие экологическим стандартам,

  • уплата фискального сбора за первичную регистрацию (ставка растет с возрастом машины).

Без ЭПТС поставить авто на учет в Казахстане невозможно.

Почему российские такси вряд ли массово окажутся в РК

В министерстве и отраслевых союзах отмечают:

  • большинство автомобилей из таксопарков находятся в лизинге, кредите или долгосрочной аренде и не могут свободно продаваться,

  • машины такси интенсивно эксплуатируются, имеют высокий пробег и сильный износ,

  • такие авто малоинтересны для казахстанских покупателей,

  • продавать их внутри России проще и дешевле, чем организовывать экспорт.

Мнение экспертов

Риски старых машин

В "Қазақстанның автокөлік одағы" подчеркивают, что массовый ввоз подержанных авто несет угрозы:

  • рост ДТП,

  • экологический вред,

  • увеличение пробок,

  • проблемы с ремонтом и дефицитом запчастей.

Оценка АМААР

Глава Агентства мониторинга и анализа авторынка Артур Мискарян считает, что:

  • списанные такси в России находятся на стадии завершения жизненного цикла,

  • часть уходит в утиль, часть продается на вторичном рынке для эксплуатации в регионах,

  • значимого притока таких авто в Казахстан не будет,

  • на российском рынке может временно увеличиться предложение машин до пяти лет, но техническое состояние их оставляет желать лучшего.

Защита казахстанского рынка

По мнению экспертов, регулирование не должно ограничиваться страной происхождения автомобиля. Главные параметры:

  • соответствие техрегламентам Казахстана, ЕАЭС и международных стандартов,

  • введение ограничений на ввоз и регистрацию машин старше 7–10 лет.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?