Российские таксопарки сбрасывают иномарки: станет ли Казахстан свалкой для старых авто

В России с 2026 года начнут действовать ограничения для таксопарков: арендовать и перерегистрировать смогут только автомобили местного производства. Это может привести к массовому списанию иномарок. В Казахстане же обсуждают, окажет ли ситуация влияние на отечественный рынок, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: globallookpress.com

Новые правила в России

С марта 2026 года российским таксопаркам разрешат использовать только автомобили отечественного производства. Это вынудит бизнес избавиться от части парка, где до сих пор активно эксплуатируются иномарки.

Импорт авто в Казахстан: статистика

По данным Минпромстроя Казахстана:

за январь–июнь 2025 года из РФ ввезено 5,1 тыс. легковых авто ,

показатель вдвое выше аналогичного периода 2024 года (2,5 тыс.),

при этом юридические лица ввозят в основном новые российские машины,

физлица чаще привозят подержанную технику.

Правила ввоза и регистрации

Казахстан не ограничивает обращение иностранных автомобилей, однако существуют обязательные требования:

проверка юридической чистоты (угон, обременения, соответствие нормам),

наличие электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) , оформленного в России,

соответствие экологическим стандартам,

уплата фискального сбора за первичную регистрацию (ставка растет с возрастом машины).

Без ЭПТС поставить авто на учет в Казахстане невозможно.

Почему российские такси вряд ли массово окажутся в РК

В министерстве и отраслевых союзах отмечают:

большинство автомобилей из таксопарков находятся в лизинге, кредите или долгосрочной аренде и не могут свободно продаваться,

машины такси интенсивно эксплуатируются, имеют высокий пробег и сильный износ,

такие авто малоинтересны для казахстанских покупателей,

продавать их внутри России проще и дешевле, чем организовывать экспорт.

Мнение экспертов

Риски старых машин

В "Қазақстанның автокөлік одағы" подчеркивают, что массовый ввоз подержанных авто несет угрозы:

рост ДТП,

экологический вред,

увеличение пробок,

проблемы с ремонтом и дефицитом запчастей.

Оценка АМААР

Глава Агентства мониторинга и анализа авторынка Артур Мискарян считает, что:

списанные такси в России находятся на стадии завершения жизненного цикла,

часть уходит в утиль, часть продается на вторичном рынке для эксплуатации в регионах,

значимого притока таких авто в Казахстан не будет,

на российском рынке может временно увеличиться предложение машин до пяти лет, но техническое состояние их оставляет желать лучшего.

Защита казахстанского рынка

По мнению экспертов, регулирование не должно ограничиваться страной происхождения автомобиля. Главные параметры: