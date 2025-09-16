Неуплата налога на имущество грозит казахстанцам арестом счетов и запретом на выезд из страны

Қазақ тіліне аудару

Комитет государственных доходов (КГД) сообщил казахстанцам о необходимости своевременной уплаты имущественного налога за 2024 год. Крайний срок внесения платежа для физических лиц — 1 октября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Как рассчитывается налог

По данным КГД, сумма обязательства определяется:

исходя из стоимости недвижимости и земельных участков;

с учетом фактического срока владения объектами;

на основании данных госкорпорации «Правительство для граждан».

Уведомления с суммой начислений направлялись собственникам еще в июле. Кроме того, пользователи мобильных приложений банков получили push-оповещения.

Что будет после 1 октября

С 2 октября 2025 года к тем, кто не оплатил налог вовремя, начнут применяться финансовые санкции:

начисление пени за каждый день просрочки;

направление уведомлений о налоговой задолженности.

Этапы взыскания долгов

Если налог не будет уплачен в установленные сроки, КГД запускает механизм взыскания:

с 14 ноября при задолженности свыше одного месячного расчетного показателя (МРП) формируются налоговые приказы;

если долг не погашен в течение пяти рабочих дней, документы передаются в региональные палаты частных судебных исполнителей.

Полномочия судебных исполнителей

Судебные исполнители вправе применять жесткие меры:

арест счетов и имущества;

ограничение на выезд за границу при задолженности более 40 МРП.

Для долгов менее 20 МРП предусмотрена упрощенная процедура:

автоматический арест денежных средств;

ограничение операций с имуществом;

отсутствие вознаграждения для судебных исполнителей.

Как проверить задолженность

КГД настоятельно рекомендует гражданам заранее убедиться в отсутствии долгов. Проверить и оплатить налог можно через:

мобильное приложение e-Salyq Azamat ;

сервисы банков второго уровня.

Таким образом, налоговые органы предупреждают: лучше погасить обязательства до начала процедуры взыскания, чтобы избежать штрафов и ограничительных мер.