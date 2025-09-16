Неуплата налога на имущество грозит казахстанцам арестом счетов и запретом на выезд из страны

Комитет государственных доходов (КГД) сообщил казахстанцам о необходимости своевременной уплаты имущественного налога за 2024 год. Крайний срок внесения платежа для физических лиц — 1 октября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По данным КГД, сумма обязательства определяется:
исходя из стоимости недвижимости и земельных участков;
с учетом фактического срока владения объектами;
на основании данных госкорпорации «Правительство для граждан».
Уведомления с суммой начислений направлялись собственникам еще в июле. Кроме того, пользователи мобильных приложений банков получили push-оповещения.
С 2 октября 2025 года к тем, кто не оплатил налог вовремя, начнут применяться финансовые санкции:
начисление пени за каждый день просрочки;
направление уведомлений о налоговой задолженности.
Если налог не будет уплачен в установленные сроки, КГД запускает механизм взыскания:
с 14 ноября при задолженности свыше одного месячного расчетного показателя (МРП) формируются налоговые приказы;
если долг не погашен в течение пяти рабочих дней, документы передаются в региональные палаты частных судебных исполнителей.
Судебные исполнители вправе применять жесткие меры:
арест счетов и имущества;
ограничение на выезд за границу при задолженности более 40 МРП.
Для долгов менее 20 МРП предусмотрена упрощенная процедура:
автоматический арест денежных средств;
ограничение операций с имуществом;
отсутствие вознаграждения для судебных исполнителей.
КГД настоятельно рекомендует гражданам заранее убедиться в отсутствии долгов. Проверить и оплатить налог можно через:
мобильное приложение e-Salyq Azamat;
сервисы банков второго уровня.
Таким образом, налоговые органы предупреждают: лучше погасить обязательства до начала процедуры взыскания, чтобы избежать штрафов и ограничительных мер.
