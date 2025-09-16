18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.09.2025, 07:34

Казахстанец насмерть забил супругу молотком из-за ревности

Новости Казахстана

В селе Карамурт Туркестанской области произошло жестокое убийство: 56-летний мужчина забил свою супругу молотком до смерти. Причиной стала ревность — муж заподозрил женщину в измене, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт телеканала KTK.

Кадр из видео
Кадр из видео

Жуткая находка детей

По информации телеканала KTK, супруги жили вместе с четырьмя детьми. Утром дети, проснувшись к завтраку, обнаружили ужасающую картину — их мать лежала без признаков жизни с многочисленными травмами. Женщине было 45 лет.

Сестра погибшей Мухаббат Мырхадиева рассказала, что тело было сильно обезображено:

«Когда я увидела сестру, это был ужас. Лицо искалечено, глаза не было, нос сломан. На теле — раны, не осталось живого места».

Орудие убийства и предсмертное сообщение

Неподалеку от тела нашли молоток, которым мужчина совершил нападение. Позже родственники обнаружили и самого мужа — он покончил с собой, оставив аудиосообщение. В нем он заявил, что убил жену из-за подозрений в неверности.

Однако родные погибшей уверяют, что женщина никогда не давала поводов для ревности. По их словам, супруг не работал, часто скандалил и вел себя агрессивно.

Версия родственников

Родственник жертвы Мырзарахым Мырхадиев отметил, что обвинения мужчины безосновательны:

«Он говорил, что видел ее с другим мужчиной, но это неправда. Наша сестра никогда не изменяла».

Реакция полиции

В Департаменте полиции Туркестанской области подтвердили факт трагедии и сообщили о начале расследования:

«Местный житель на почве бытового конфликта нанес супруге смертельные телесные повреждения, после чего покончил с собой. В настоящее время проводится досудебное расследование».

Судьба детей

После трагедии четверо детей остались без родителей. Старшему из них — 13 лет, младшему всего 4 года. Сейчас они находятся в Центре адаптации несовершеннолетних.

