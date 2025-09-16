18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.09.2025, 08:03

3,7 млрд тенге украли у казахстанцев через «липовые» кредиты

Новости Казахстана 0 440

В стране готовят новый механизм защиты граждан от телефонного мошенничества. Операторы связи будут подключены к антифрод-центру Нацбанка и начнут блокировать подозрительные номера. Об этом рассказала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, передает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Единый колл-центр для жалоб

По словам главы ведомства, создается единый колл-центр, куда будут поступать жалобы на звонки мошенников. На основании этих данных операторы смогут блокировать номера.

  • Если выяснится, что номер зарегистрирован на юридическое или физическое лицо, его будут отключать.

  • Эта мера позволит пресекать попытки телефонных аферистов влиять на граждан.

Борьба с мошенничеством при кредитовании

Абылкасымова напомнила, что около 3 млн казахстанцев добровольно оформили запрет на получение кредитов, а всего этой функцией воспользовались около 4,5 млн человек. Несмотря на это, мошенники продолжают использовать социальную инженерию.

  • В 70% случаев жертвы сами проходят биометрическую идентификацию и подтверждают операции.

  • Иногда граждане лично приходят в банк и оформляют заем, даже не осознавая, что стали жертвами обмана.

SIM-боксы и ограничения по количеству номеров

Еще одной проблемой стали так называемые SIM-боксы, на которых регистрируются тысячи номеров, недоступных для отслеживания.

  • Министерство цифровизации ведет работу по их блокировке.

  • Одновременно вводится ограничение: одному человеку можно будет оформить не более 10 SIM-карт.

Вопрос о комиссиях при досрочном снятии депозитов

Журналистов также интересовал вопрос о банковских комиссиях за досрочное расторжение депозитов. Абылкасымова отметила, что этот аспект требует дополнительного изучения и обсуждения, прежде чем будут приняты какие-либо решения.

Слухи об участии сотрудника АРРФР в мошеннических схемах

В последнее время в СМИ появились сообщения о якобы причастности сотрудника агентства к мошенническим схемам. Глава ведомства заявила, что подтверждать или опровергать эту информацию преждевременно. Она уточнила, что упоминалось лицо, ранее работавшее в агентстве, но его деятельность не была связана с мошенничеством.

Дело ОПГ в Акмолинской области

На фоне этих обсуждений стало известно о раскрытии крупного дела организованной преступной группы. В Акмолинской области задержали 25 участников ОПГ, которые похищали социально уязвимых граждан и оформляли на их имя кредиты.

  • За пять лет на 348 человек были получены займы на сумму 3,7 млрд тенге.

  • У подозреваемых изъяли недвижимость, земельные участки, дорогие автомобили и наличные деньги на сумму около 2,7 млрд тенге.

  • Дело уже передано в суд.

Позже АРРФР и ряд банков выступили с официальным опровержением информации о том, что сотрудники агентства входили в состав преступной группы.

