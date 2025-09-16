3,7 млрд тенге украли у казахстанцев через «липовые» кредиты

Қазақ тіліне аудару

В стране готовят новый механизм защиты граждан от телефонного мошенничества. Операторы связи будут подключены к антифрод-центру Нацбанка и начнут блокировать подозрительные номера. Об этом рассказала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, передает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Unsplash

Единый колл-центр для жалоб

По словам главы ведомства, создается единый колл-центр, куда будут поступать жалобы на звонки мошенников. На основании этих данных операторы смогут блокировать номера.

Если выяснится, что номер зарегистрирован на юридическое или физическое лицо, его будут отключать.

Эта мера позволит пресекать попытки телефонных аферистов влиять на граждан.

Борьба с мошенничеством при кредитовании

Абылкасымова напомнила, что около 3 млн казахстанцев добровольно оформили запрет на получение кредитов, а всего этой функцией воспользовались около 4,5 млн человек. Несмотря на это, мошенники продолжают использовать социальную инженерию.

В 70% случаев жертвы сами проходят биометрическую идентификацию и подтверждают операции.

Иногда граждане лично приходят в банк и оформляют заем, даже не осознавая, что стали жертвами обмана.

SIM-боксы и ограничения по количеству номеров

Еще одной проблемой стали так называемые SIM-боксы, на которых регистрируются тысячи номеров, недоступных для отслеживания.

Министерство цифровизации ведет работу по их блокировке.

Одновременно вводится ограничение: одному человеку можно будет оформить не более 10 SIM-карт.

Вопрос о комиссиях при досрочном снятии депозитов

Журналистов также интересовал вопрос о банковских комиссиях за досрочное расторжение депозитов. Абылкасымова отметила, что этот аспект требует дополнительного изучения и обсуждения, прежде чем будут приняты какие-либо решения.

Слухи об участии сотрудника АРРФР в мошеннических схемах

В последнее время в СМИ появились сообщения о якобы причастности сотрудника агентства к мошенническим схемам. Глава ведомства заявила, что подтверждать или опровергать эту информацию преждевременно. Она уточнила, что упоминалось лицо, ранее работавшее в агентстве, но его деятельность не была связана с мошенничеством.

Дело ОПГ в Акмолинской области

На фоне этих обсуждений стало известно о раскрытии крупного дела организованной преступной группы. В Акмолинской области задержали 25 участников ОПГ, которые похищали социально уязвимых граждан и оформляли на их имя кредиты.

За пять лет на 348 человек были получены займы на сумму 3,7 млрд тенге.

У подозреваемых изъяли недвижимость, земельные участки, дорогие автомобили и наличные деньги на сумму около 2,7 млрд тенге.

Дело уже передано в суд.

Позже АРРФР и ряд банков выступили с официальным опровержением информации о том, что сотрудники агентства входили в состав преступной группы.