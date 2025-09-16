Отпечатки пальцев: МИД Казахстана будет регистрировать граждан по новым правилам

Правительство Казахстана расширило функции Министерства иностранных дел. Соответствующие поправки закреплены постановлением от 10 сентября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Согласно изменениям, МИД РК теперь будет уполномочен:
проводить дактилоскопическую регистрацию в рамках национального законодательства;
разрабатывать и утверждать правила приема и рассмотрения заявлений в зарубежных учреждениях Казахстана.
Кроме того, в обязанности министерства включены:
прием и обработка заявлений по вопросам приобретения гражданства Казахстана;
регистрация фактов утраты гражданства;
определение принадлежности или непринадлежности к гражданству Республики Казахстан.
Постановление правительства вступило в законную силу 10 сентября 2025 года.
Комментарии0 комментарий(ев)