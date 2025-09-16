От 786 тысяч тенге до ареста: в Казахстане введено новое уголовное наказание

Қазақ тіліне аудару

С 16 сентября 2025 года в Казахстане начали действовать изменения в уголовное законодательство, касающиеся борьбы со сталкингом и навязчивым преследованием. Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства» стал важным этапом в защите прав граждан и укреплении гарантий личной безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik

Что такое сталкинг

Министерство внутренних дел РК уточняет, что под сталкингом понимаются действия, направленные на установление нежелательного контакта или наблюдение за человеком против его воли.

К таким действиям относятся:

постоянные и назойливые телефонные звонки;

слежка и физическое преследование;

мониторинг через интернет и социальные сети;

любые другие формы навязчивого поведения, нарушающие личные границы.

Хотя подобные действия не связаны с физическим насилием, они способны причинить человеку серьезный психологический вред, вызвать тревогу, страх и чувство небезопасности.

Виды наказания

За сталкинг теперь предусмотрена уголовная ответственность. Виновным грозят:

штраф в размере до 200 месячных расчетных показателей (около 786 тысяч тенге );

назначение общественных или исправительных работ сроком до 200 часов;

либо арест до 50 суток.

Таким образом, казахстанское законодательство впервые официально закрепило ответственность за психологическое давление и преследование, даже если оно не сопровождалось прямой угрозой жизни или здоровью.

Значение новых поправок

Принятие закона демонстрирует стремление государства защитить личное пространство граждан и признать психологическое насилие не менее опасным, чем физическое. В МВД отмечают, что эти меры направлены на профилактику преступлений и создание правовых инструментов для своевременной защиты жертв сталкинга.