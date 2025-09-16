От 786 тысяч тенге до ареста: в Казахстане введено новое уголовное наказание

С 16 сентября 2025 года в Казахстане начали действовать изменения в уголовное законодательство, касающиеся борьбы со сталкингом и навязчивым преследованием. Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства» стал важным этапом в защите прав граждан и укреплении гарантий личной безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Министерство внутренних дел РК уточняет, что под сталкингом понимаются действия, направленные на установление нежелательного контакта или наблюдение за человеком против его воли.
К таким действиям относятся:
постоянные и назойливые телефонные звонки;
слежка и физическое преследование;
мониторинг через интернет и социальные сети;
любые другие формы навязчивого поведения, нарушающие личные границы.
Хотя подобные действия не связаны с физическим насилием, они способны причинить человеку серьезный психологический вред, вызвать тревогу, страх и чувство небезопасности.
За сталкинг теперь предусмотрена уголовная ответственность. Виновным грозят:
штраф в размере до 200 месячных расчетных показателей (около 786 тысяч тенге);
назначение общественных или исправительных работ сроком до 200 часов;
либо арест до 50 суток.
Таким образом, казахстанское законодательство впервые официально закрепило ответственность за психологическое давление и преследование, даже если оно не сопровождалось прямой угрозой жизни или здоровью.
Принятие закона демонстрирует стремление государства защитить личное пространство граждан и признать психологическое насилие не менее опасным, чем физическое. В МВД отмечают, что эти меры направлены на профилактику преступлений и создание правовых инструментов для своевременной защиты жертв сталкинга.
