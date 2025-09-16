18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.54
637.09
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.09.2025, 11:18

От 786 тысяч тенге до ареста: в Казахстане введено новое уголовное наказание

Новости Казахстана 0 593

С 16 сентября 2025 года в Казахстане начали действовать изменения в уголовное законодательство, касающиеся борьбы со сталкингом и навязчивым преследованием. Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства» стал важным этапом в защите прав граждан и укреплении гарантий личной безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

 

 

Фото: freepik
Фото: freepik

Что такое сталкинг

Министерство внутренних дел РК уточняет, что под сталкингом понимаются действия, направленные на установление нежелательного контакта или наблюдение за человеком против его воли.

К таким действиям относятся:

  • постоянные и назойливые телефонные звонки;

  • слежка и физическое преследование;

  • мониторинг через интернет и социальные сети;

  • любые другие формы навязчивого поведения, нарушающие личные границы.

Хотя подобные действия не связаны с физическим насилием, они способны причинить человеку серьезный психологический вред, вызвать тревогу, страх и чувство небезопасности.

Виды наказания

За сталкинг теперь предусмотрена уголовная ответственность. Виновным грозят:

  • штраф в размере до 200 месячных расчетных показателей (около 786 тысяч тенге);

  • назначение общественных или исправительных работ сроком до 200 часов;

  • либо арест до 50 суток.

Таким образом, казахстанское законодательство впервые официально закрепило ответственность за психологическое давление и преследование, даже если оно не сопровождалось прямой угрозой жизни или здоровью.

Значение новых поправок

Принятие закона демонстрирует стремление государства защитить личное пространство граждан и признать психологическое насилие не менее опасным, чем физическое. В МВД отмечают, что эти меры направлены на профилактику преступлений и создание правовых инструментов для своевременной защиты жертв сталкинга.

2
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?