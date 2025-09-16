Проект, который изменит атомную энергетику Казахстана: что известно о новом заводе

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане планируется наладить собственное производство ядерного топлива. По данным Агентства по атомной энергии, прорабатываются направления развития ядерно-топливного цикла и вопросы локализации производства, которое будет обеспечивать атомные электростанции страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: caliber.az

Организационные и технические шаги

Сейчас ведутся консультации с зарубежными партнерами и уточняются технико-экономические параметры будущего проекта. Ведомство отмечает, что инициатива носит поэтапный характер, так как требует участия международных поставщиков оборудования и строгой адаптации под конкретные типы реакторов.

"Выбор топлива напрямую зависит от поставщика основного реакторного оборудования. Каждая станция использует топливные сборки, разработанные под конкретный тип реактора. Поэтому локализация будет проходить совместно с технологическим партнером", – пояснили в агентстве.

Окончательные объемы выпуска будут определены после завершения расчетов и согласования технических параметров.

Возможные площадки для размещения

Место размещения будущего производства пока не утверждено. Однако в агентстве подчеркивают, что Ульбинский металлургический завод в Усть-Каменогорске уже обладает опытом и инфраструктурой для выпуска топливных таблеток и тепловыделяющих сборок (ТВС).

Обеспечение внутренних потребностей и экспорт

Ключевая цель нового предприятия – полное обеспечение отечественных АЭС ядерным топливом. При этом рассматривается и экспортный потенциал. С 2021 года дочернее предприятие "Ульба-ТВС" уже производит и поставляет тепловыделяющие сборки для атомных станций Китая.

Значение проекта для страны

По словам представителей агентства, запуск нового завода позволит:

снизить зависимость Казахстана от внешних поставок;

расширить линейку продукции в атомной отрасли;

диверсифицировать производство;

создать новые рабочие места;

укрепить позиции страны как надежного партнера в международной ядерной энергетике.

Таким образом, будущий проект станет важным шагом в развитии национальной энергетики и в долгосрочной перспективе повысит энергетическую безопасность Казахстана.