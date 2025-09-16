18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.54
637.09
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.09.2025, 13:14

С 1 октября в Казахстане стартует новая криптокарта с минимальными тарифами

Новости Казахстана 0 488

Евразийский банк с 1 октября 2025 года вводит обновленные тарифы для криптокарты физических лиц. Это один из первых подобных продуктов на рынке Казахстана, который открывает новые возможности для работы с цифровыми активами, сообщает Lada.kz. 

Фото: binance.com
Фото: binance.com

Бесплатный выпуск и обслуживание

Банк сделал базовые условия максимально прозрачными:

  • Выпуск карты и открытие счета — бесплатно.

  • Ежемесячное обслуживание — без комиссии.

  • Перевыпуск карты — также не требует оплаты, независимо от причины (окончание срока действия или по желанию клиента).

Таким образом, пользователи могут пользоваться криптокартой без дополнительных финансовых нагрузок на старте.

Расчеты с криптокартой: единая комиссия

Главное изменение касается операций по оплате:

  • Комиссия за покупки в Казахстане, включая интернет-платежи, составляет 0,5% от суммы.

  • Для большинства клиентов это упрощает использование криптовалюты и делает процесс оплаты столь же удобным, как с обычной банковской картой.

Это позволяет без труда расплачиваться цифровыми активами в повседневной жизни, не сталкиваясь с сложными конвертациями или скрытыми комиссиями.

Бесплатные сервисы для безопасности

Евразийский банк предусмотрел несколько бесплатных функций для защиты клиентов:

  • Блокировка утерянной карты — без комиссии.

  • Сброс или смена PIN-кода — также бесплатны.

Эти меры обеспечивают комфорт и безопасность при использовании криптокарты.

Прямые расчеты в криптовалюте

Криптокарта позволяет оплачивать товары и услуги напрямую в цифровой валюте. Для активных пользователей криптовалют это означает:

  • Меньше барьеров при расчетах.

  • Больше финансовой свободы в повседневных покупках.

  • Возможность заменить сразу несколько традиционных финансовых инструментов одним смартфоном или кошельком с криптокартой.

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?