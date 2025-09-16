С 1 октября в Казахстане стартует новая криптокарта с минимальными тарифами

Евразийский банк с 1 октября 2025 года вводит обновленные тарифы для криптокарты физических лиц. Это один из первых подобных продуктов на рынке Казахстана, который открывает новые возможности для работы с цифровыми активами, сообщает Lada.kz.
Банк сделал базовые условия максимально прозрачными:
Выпуск карты и открытие счета — бесплатно.
Ежемесячное обслуживание — без комиссии.
Перевыпуск карты — также не требует оплаты, независимо от причины (окончание срока действия или по желанию клиента).
Таким образом, пользователи могут пользоваться криптокартой без дополнительных финансовых нагрузок на старте.
Главное изменение касается операций по оплате:
Комиссия за покупки в Казахстане, включая интернет-платежи, составляет 0,5% от суммы.
Для большинства клиентов это упрощает использование криптовалюты и делает процесс оплаты столь же удобным, как с обычной банковской картой.
Это позволяет без труда расплачиваться цифровыми активами в повседневной жизни, не сталкиваясь с сложными конвертациями или скрытыми комиссиями.
Евразийский банк предусмотрел несколько бесплатных функций для защиты клиентов:
Блокировка утерянной карты — без комиссии.
Сброс или смена PIN-кода — также бесплатны.
Эти меры обеспечивают комфорт и безопасность при использовании криптокарты.
Криптокарта позволяет оплачивать товары и услуги напрямую в цифровой валюте. Для активных пользователей криптовалют это означает:
Меньше барьеров при расчетах.
Больше финансовой свободы в повседневных покупках.
Возможность заменить сразу несколько традиционных финансовых инструментов одним смартфоном или кошельком с криптокартой.
