С 1 октября в Казахстане стартует новая криптокарта с минимальными тарифами

Қазақ тіліне аудару

Евразийский банк с 1 октября 2025 года вводит обновленные тарифы для криптокарты физических лиц. Это один из первых подобных продуктов на рынке Казахстана, который открывает новые возможности для работы с цифровыми активами, сообщает Lada.kz.

Фото: binance.com

Бесплатный выпуск и обслуживание

Банк сделал базовые условия максимально прозрачными:

Выпуск карты и открытие счета — бесплатно.

Ежемесячное обслуживание — без комиссии.

Перевыпуск карты — также не требует оплаты, независимо от причины (окончание срока действия или по желанию клиента).

Таким образом, пользователи могут пользоваться криптокартой без дополнительных финансовых нагрузок на старте.

Расчеты с криптокартой: единая комиссия

Главное изменение касается операций по оплате:

Комиссия за покупки в Казахстане, включая интернет-платежи, составляет 0,5% от суммы .

Для большинства клиентов это упрощает использование криптовалюты и делает процесс оплаты столь же удобным, как с обычной банковской картой.

Это позволяет без труда расплачиваться цифровыми активами в повседневной жизни, не сталкиваясь с сложными конвертациями или скрытыми комиссиями.

Бесплатные сервисы для безопасности

Евразийский банк предусмотрел несколько бесплатных функций для защиты клиентов:

Блокировка утерянной карты — без комиссии.

Сброс или смена PIN-кода — также бесплатны.

Эти меры обеспечивают комфорт и безопасность при использовании криптокарты.

Прямые расчеты в криптовалюте

Криптокарта позволяет оплачивать товары и услуги напрямую в цифровой валюте. Для активных пользователей криптовалют это означает: