С 2026 года НДС при ввозе электромобилей в Казахстане станет обязательным для всех

Қазақ тіліне аудару

До 1 января 2026 года в Казахстане действует особое условие, освобождающее физических лиц от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе электромобилей. Эта льгота была закреплена решением Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) № 107, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: kolesa.kz

Льготный режим подходит к концу

Однако, как сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, вопрос о продлении послаблений не рассматривался. В новом Налоговом кодексе также не предусмотрено исключений для импортеров электромобилей.

Что изменится с 2026 года

С начала 2026 года все физические лица, ввозящие электромобили в Казахстан, будут обязаны платить НДС. Согласно статье 503 нового Налогового кодекса, его ставка составит 16 %.

При этом сохранится нулевая таможенная пошлина, если автомобиль с электрическим двигателем будет задекларирован по ставкам ВТО и не предназначен для последующей продажи за пределами страны. Но даже в этом случае обязанность уплаты НДС останется.

Дополнительные действующие льготы

Несмотря на отмену освобождения от НДС, в Казахстане сохраняются некоторые преференции для владельцев электромобилей:

отсутствует налог на транспорт (для машин с электродвигателем, исключая гибриды);

не взимается утильсбор;

сбор за первичную регистрацию подержанных электромобилей в два раза ниже, чем для машин с двигателем внутреннего сгорания.

Итог

С 2026 года импорт электромобилей в Казахстан станет дороже за счет обязательной уплаты НДС. Тем не менее владельцы экологичного транспорта продолжат пользоваться рядом налоговых и регистрационных льгот внутри страны.