18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.54
637.09
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.09.2025, 14:09

С 2026 года НДС при ввозе электромобилей в Казахстане станет обязательным для всех

Новости Казахстана 0 739

До 1 января 2026 года в Казахстане действует особое условие, освобождающее физических лиц от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе электромобилей. Эта льгота была закреплена решением Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) № 107, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Льготный режим подходит к концу

Однако, как сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, вопрос о продлении послаблений не рассматривался. В новом Налоговом кодексе также не предусмотрено исключений для импортеров электромобилей.

Что изменится с 2026 года

С начала 2026 года все физические лица, ввозящие электромобили в Казахстан, будут обязаны платить НДС. Согласно статье 503 нового Налогового кодекса, его ставка составит 16 %.

При этом сохранится нулевая таможенная пошлина, если автомобиль с электрическим двигателем будет задекларирован по ставкам ВТО и не предназначен для последующей продажи за пределами страны. Но даже в этом случае обязанность уплаты НДС останется.

Дополнительные действующие льготы

Несмотря на отмену освобождения от НДС, в Казахстане сохраняются некоторые преференции для владельцев электромобилей:

  • отсутствует налог на транспорт (для машин с электродвигателем, исключая гибриды);

  • не взимается утильсбор;

  • сбор за первичную регистрацию подержанных электромобилей в два раза ниже, чем для машин с двигателем внутреннего сгорания.

Итог

С 2026 года импорт электромобилей в Казахстан станет дороже за счет обязательной уплаты НДС. Тем не менее владельцы экологичного транспорта продолжат пользоваться рядом налоговых и регистрационных льгот внутри страны.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Эти чиновники никак не нажрутся. Ещё и НДС на 16% поднимают.
16.09.2025, 11:16
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?