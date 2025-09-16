С 17 сентября для казахстанцев вступают новые правила по ОСИ, КСК и взносам

Қазақ тіліне аудару

С середины сентября в Казахстане вступают в силу поправки в закон «О жилищных отношениях». Они меняют правила управления многоквартирными домами, а жильцам предстоит привыкать к новым нормам. Разбираем основные изменения и их влияние на повседневную жизнь, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: fishki.net

Новые формы управления

Как было

Ранее управляющими структурами могли быть:

Объединения собственников имущества (ОСИ)

Кооперативы собственников квартир (КСК)

Непосредственное совместное управление (НСУ)

Простые товарищества

Как стало

С 17 сентября действуют только:

ОСИ — подходит для больших домов и жилых комплексов, юридическое лицо с председателем.

НСУ — для домов до 36 квартир, жильцы сами решают все вопросы без юридического лица.

Простое товарищество исключено из закона из-за низкой эффективности.

Важный нюанс для маленьких домов

Если дом до 36 квартир, жильцы могут сразу выбрать субъект управления — КСК или управляющую компанию. Решение принимается на собрании большинством голосов (51%).

Если жильцы не определятся сами, акимат назначит временную управляющую компанию на два года, после чего жильцам всё равно придётся выбрать вариант управления.

Новый статус КСК

КСК сохраняются, но в новом формате:

Управляют домами по договору с жильцами, как управляющая компания.

Могут объединять несколько домов.

Работают только при наличии сертифицированных специалистов и регистрации в жилинспекции.

Некоммерческий статус: не платят налоги, в отличие от УК, которая работает как бизнес и обязана платить налоги, включая НДС при обороте свыше 10 000 МРП (≈40 млн тг).

Переходный период для КСК — до сентября 2026 года. До этого времени они могут работать по старым схемам, постепенно проходя перерегистрацию. Минюст утвердит типовой устав КСК, после чего начнётся массовая перерегистрация.

Новый публичный реестр

До конца 2025 года заработает единый открытый реестр управляющих организаций: КСК и УК.

Жильцы смогут проверять:

Кто управляет их домом

Открыт ли счёт на капремонт

Какие тарифы и сметы утверждены

Кто отвечает за аварийные ситуации

Взносы — теперь три вида

С 17 сентября вводится единый порядок платежей:

Текущий взнос — ежемесячная оплата за уборку, освещение, мелкий ремонт, обслуживание коммуникаций, пожарную безопасность. Рассчитывается по площади квартиры; минимум устанавливает акимат с привязкой к МРП (1 МРП = 3932 тг в 2025 году).

Тариф на дополнительные услуги (парковки, магазины) может быть отдельным, но не выше двухкратного квартирного тарифа.

Итоговый тариф утверждает собрание жильцов. Накопительный взнос — фонд капитального ремонта (крыши, лифты, фасад, трубы). Минимум 0,005 МРП за кв. м (≈19,66 тг в 2025 году).

Потратить можно только на капремонт по решению собрания. Целевой взнос — на особые нужды (домофон, камеры, озеленение, небольшой ремонт). Вводится только по решению собрания.

Примечание: Текущий и накопительный взносы обязательны для всех. В ОСИ председатель обязан открыть счета в течение 15 дней; в НСУ счета открывать необязательно.

Собрания и отчётность — по новым правилам

Решения принимаются большинством голосов (51%).

Голосовать можно очно, заочно и онлайн.

Уведомление о собрании — за 5 дней (раньше 10).

Ежемесячный отчёт — до 20-го числа следующего месяца.

Годовой отчёт — до 1 апреля следующего года.

Важное: Все протоколы и отчёты приравниваются к официальным документам. Их подделка грозит уголовной ответственностью.

Штрафы станут ощутимыми

Ранее нарушения могли обходиться предупреждениями или мелкими штрафами (10–20 МРП). Теперь ответственность серьёзная:

50 МРП (≈197 тыс. тг) — за несвоевременное открытие счетов или непредоставление отчётов

100 МРП (≈393 тыс. тг) — за повторное нарушение

До 400 МРП (≈1,6 млн тг) — для застройщиков, которые не передают документы жильцам

Важно: Штрафы оплачивают руководители ОСИ, КСК и УК, а не жильцы.

