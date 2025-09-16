Европа без штампов: новые правила въезда с 12 октября для казахстанцев

Қазақ тіліне аудару

С 12 октября в странах Шенгенской зоны запускается новая цифровая система пограничного контроля — Entry/Exit System (EES). Вместо привычных штампов в паспортах теперь будет фиксироваться электронная регистрация пересечения границы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel .

Фото: topnews.ru

Зачем вводят систему EES

По данным Европейской комиссии, изменения направлены на:

Повышение уровня безопасности в Шенгенской зоне;

Борьбу с нелегальной миграцией;

Упрощение контроля за сроками пребывания иностранцев.

Система позволит:

Точнее рассчитывать допустимый срок пребывания;

Сократить время прохождения контроля на границе;

Снизить риск использования поддельных документов и кражи личных данных;

Облегчить борьбу с терроризмом и серьёзной преступностью.

Как будет работать EES

При первом пересечении границы:

Необходимо зарегистрироваться: предоставить паспортные данные и сдать биометрию (фото лица и отпечатки пальцев);

Данные будут храниться три года ;

При последующих визитах проверка пройдет быстрее — достаточно сверки биометрии.

Важно:

Дополнительные документы не нужны — достаточно паспорта и шенгенской визы;

Предварительная регистрация перед поездкой не требуется;

Регистрация на границе бесплатна;

Отказ от сдачи биометрических данных делает въезд в ЕС невозможным.

Все данные хранятся под контролем национальных властей и eu-LISA, соответствуют стандартам GDPR. Путешественники имеют право запросить доступ, исправление или удаление своих данных при законных основаниях.

Страны, где действует EES

Система применяется в 25 странах ЕС, входящих в Шенген, и ещё 4 странах вне ЕС, которые участвуют в Шенгенской зоне.

Список стран:

Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария, Хорватия, Чехия, Эстония.

Исключения: Ирландия и Кипр — там продолжают ставить штампы вручную.

Кого коснутся новые правила

Граждан стран, не входящих в ЕС , включая Казахстан;

Обладателей краткосрочных виз и тех, кто въезжает без визы.

Не затронет:

Владельцев видов на жительство (ВНЖ);

Граждан с долгосрочными визами для учебы или научной деятельности;

Карты резидента ЕС.

Сроки внедрения

Страны ЕС могут запускать систему постепенно ;

В Нидерландах поэтапное подключение стартует с октября 2025 года;

Полное функционирование планируется к 10 апреля 2026 года ;

До этого времени на некоторых пунктах паспортам будут ставить штампы.

Какие биометрические данные будут собираться

Краткосрочная виза: только фото лица (отпечатки сдаются при подаче на визу);

Безвизовый режим: фото лица + четыре отпечатка пальцев;

Дети до 12 лет освобождены от сдачи отпечатков.

Дополнительно система фиксирует:

Даты и место пересечения границы;

Срок пребывания (правило «90 дней в течение 180 дней»);

Отказы во въезде;

Превышение разрешённого срока пребывания.

На что обратить внимание путешественникам

В первые месяцы возможны очереди на границе , особенно в крупных аэропортах;

В будущем появятся терминалы самообслуживания для ускоренной проверки данных;

Для казахстанцев визовый режим остаётся обязательным ;

EES автоматически фиксирует превышение сроков пребывания — даже минимальное нарушение может повлечь штрафы или отказ в выдаче визы.

Как казахстанцам оформить визу и подготовиться