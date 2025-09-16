18+
16.09.2025, 15:57

Европа без штампов: новые правила въезда с 12 октября для казахстанцев

Новости Казахстана 0 548

С 12 октября в странах Шенгенской зоны запускается новая цифровая система пограничного контроля — Entry/Exit System (EES). Вместо привычных штампов в паспортах теперь будет фиксироваться электронная регистрация пересечения границы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: topnews.ru
Фото: topnews.ru

Зачем вводят систему EES

По данным Европейской комиссии, изменения направлены на:

  • Повышение уровня безопасности в Шенгенской зоне;

  • Борьбу с нелегальной миграцией;

  • Упрощение контроля за сроками пребывания иностранцев.

Система позволит:

  • Точнее рассчитывать допустимый срок пребывания;

  • Сократить время прохождения контроля на границе;

  • Снизить риск использования поддельных документов и кражи личных данных;

  • Облегчить борьбу с терроризмом и серьёзной преступностью.

Как будет работать EES

При первом пересечении границы:

  • Необходимо зарегистрироваться: предоставить паспортные данные и сдать биометрию (фото лица и отпечатки пальцев);

  • Данные будут храниться три года;

  • При последующих визитах проверка пройдет быстрее — достаточно сверки биометрии.

Важно:

  • Дополнительные документы не нужны — достаточно паспорта и шенгенской визы;

  • Предварительная регистрация перед поездкой не требуется;

  • Регистрация на границе бесплатна;

  • Отказ от сдачи биометрических данных делает въезд в ЕС невозможным.

Все данные хранятся под контролем национальных властей и eu-LISA, соответствуют стандартам GDPR. Путешественники имеют право запросить доступ, исправление или удаление своих данных при законных основаниях.

Страны, где действует EES

Система применяется в 25 странах ЕС, входящих в Шенген, и ещё 4 странах вне ЕС, которые участвуют в Шенгенской зоне.

Список стран:

Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария, Хорватия, Чехия, Эстония.

Исключения: Ирландия и Кипр — там продолжают ставить штампы вручную.

Кого коснутся новые правила

  • Граждан стран, не входящих в ЕС, включая Казахстан;

  • Обладателей краткосрочных виз и тех, кто въезжает без визы.

Не затронет:

  • Владельцев видов на жительство (ВНЖ);

  • Граждан с долгосрочными визами для учебы или научной деятельности;

  • Карты резидента ЕС.

Сроки внедрения

  • Страны ЕС могут запускать систему постепенно;

  • В Нидерландах поэтапное подключение стартует с октября 2025 года;

  • Полное функционирование планируется к 10 апреля 2026 года;

  • До этого времени на некоторых пунктах паспортам будут ставить штампы.

Какие биометрические данные будут собираться

  • Краткосрочная виза: только фото лица (отпечатки сдаются при подаче на визу);

  • Безвизовый режим: фото лица + четыре отпечатка пальцев;

  • Дети до 12 лет освобождены от сдачи отпечатков.

Дополнительно система фиксирует:

  • Даты и место пересечения границы;

  • Срок пребывания (правило «90 дней в течение 180 дней»);

  • Отказы во въезде;

  • Превышение разрешённого срока пребывания.

На что обратить внимание путешественникам

  • В первые месяцы возможны очереди на границе, особенно в крупных аэропортах;

  • В будущем появятся терминалы самообслуживания для ускоренной проверки данных;

  • Для казахстанцев визовый режим остаётся обязательным;

  • EES автоматически фиксирует превышение сроков пребывания — даже минимальное нарушение может повлечь штрафы или отказ в выдаче визы.

Как казахстанцам оформить визу и подготовиться

  • Казахстан и ЕС планируют соглашение о взаимном упрощении визовых требований;

  • Цель — сократить сроки рассмотрения заявлений, уменьшить количество документов, снизить сборы, увеличить возможность многократных виз и ввести льготы для отдельных категорий заявителей.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

