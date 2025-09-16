Европа без штампов: новые правила въезда с 12 октября для казахстанцев

С 12 октября в странах Шенгенской зоны запускается новая цифровая система пограничного контроля — Entry/Exit System (EES). Вместо привычных штампов в паспортах теперь будет фиксироваться электронная регистрация пересечения границы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.
По данным Европейской комиссии, изменения направлены на:
Повышение уровня безопасности в Шенгенской зоне;
Борьбу с нелегальной миграцией;
Упрощение контроля за сроками пребывания иностранцев.
Система позволит:
Точнее рассчитывать допустимый срок пребывания;
Сократить время прохождения контроля на границе;
Снизить риск использования поддельных документов и кражи личных данных;
Облегчить борьбу с терроризмом и серьёзной преступностью.
При первом пересечении границы:
Необходимо зарегистрироваться: предоставить паспортные данные и сдать биометрию (фото лица и отпечатки пальцев);
Данные будут храниться три года;
При последующих визитах проверка пройдет быстрее — достаточно сверки биометрии.
Важно:
Дополнительные документы не нужны — достаточно паспорта и шенгенской визы;
Предварительная регистрация перед поездкой не требуется;
Регистрация на границе бесплатна;
Отказ от сдачи биометрических данных делает въезд в ЕС невозможным.
Все данные хранятся под контролем национальных властей и eu-LISA, соответствуют стандартам GDPR. Путешественники имеют право запросить доступ, исправление или удаление своих данных при законных основаниях.
Система применяется в 25 странах ЕС, входящих в Шенген, и ещё 4 странах вне ЕС, которые участвуют в Шенгенской зоне.
Список стран:
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария, Хорватия, Чехия, Эстония.
Исключения: Ирландия и Кипр — там продолжают ставить штампы вручную.
Граждан стран, не входящих в ЕС, включая Казахстан;
Обладателей краткосрочных виз и тех, кто въезжает без визы.
Не затронет:
Владельцев видов на жительство (ВНЖ);
Граждан с долгосрочными визами для учебы или научной деятельности;
Карты резидента ЕС.
Страны ЕС могут запускать систему постепенно;
В Нидерландах поэтапное подключение стартует с октября 2025 года;
Полное функционирование планируется к 10 апреля 2026 года;
До этого времени на некоторых пунктах паспортам будут ставить штампы.
Краткосрочная виза: только фото лица (отпечатки сдаются при подаче на визу);
Безвизовый режим: фото лица + четыре отпечатка пальцев;
Дети до 12 лет освобождены от сдачи отпечатков.
Дополнительно система фиксирует:
Даты и место пересечения границы;
Срок пребывания (правило «90 дней в течение 180 дней»);
Отказы во въезде;
Превышение разрешённого срока пребывания.
В первые месяцы возможны очереди на границе, особенно в крупных аэропортах;
В будущем появятся терминалы самообслуживания для ускоренной проверки данных;
Для казахстанцев визовый режим остаётся обязательным;
EES автоматически фиксирует превышение сроков пребывания — даже минимальное нарушение может повлечь штрафы или отказ в выдаче визы.
Казахстан и ЕС планируют соглашение о взаимном упрощении визовых требований;
Цель — сократить сроки рассмотрения заявлений, уменьшить количество документов, снизить сборы, увеличить возможность многократных виз и ввести льготы для отдельных категорий заявителей.
Комментарии0 комментарий(ев)