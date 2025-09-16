С 1 октября Атырауский НПЗ встанет на ремонт — хватит ли топлива казахстанцам

Қазақ тіліне аудару

С 1 по 25 октября на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) состоятся планово-предупредительные работы. Об этом сообщил "КазМунайГаз", подчеркнув, что компания заранее предпринимает меры для сохранения стабильности на внутреннем рынке топлива, сообщает Lada.kz.

© Photo : Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

Проверка готовности и масштаб работ

Накануне ход подготовки завода к ремонту проинспектировал председатель правления КМГ Асхат Хасенов.

В рамках программы ППР предусмотрены:

техническое освидетельствование и экспертиза 1174 сосудов и аппаратов ;

проверка 46 печей ;

диагностика 1458 единиц технологических трубопроводов.

Кроме того, будет проведена замена более 316 тонн катализатора на различных установках.

Сложные операции и новые технологии

По данным КМГ, ключевой задачей станет замена конусных днищ реакторов установки замедленного коксования. Для этого на территории завода смонтированы два уникальных крана грузоподъемностью по 750 тонн.

Также на реакторах впервые внедрят инновационную систему предиктивной диагностики, которая позволит повысить надежность и продлить срок службы оборудования.

Человеческий и технический ресурс

Для выполнения всех операций на АНПЗ будет привлечено:

1 880 специалистов различного профиля;

62 единицы спецтехники.

Это обеспечит своевременное проведение всех запланированных процедур без снижения качества и безопасности.

Запасы топлива для внутреннего рынка

В "КазМунайГаз" заверили, что ремонтные работы не повлияют на обеспечение страны нефтепродуктами. Завод формирует достаточные запасы бензина, дизельного топлива и авиатоплива, чтобы гарантировать бесперебойные поставки в период ППР.

Производственные результаты за 2025 год

За первые восемь месяцев текущего года АНПЗ показал рекордные показатели:

выпуск светлых нефтепродуктов достиг 77,5% ;

глубина переработки составила 88,6% ;

производство дизельного топлива перевыполнено на 15% ;

выпуск авиатоплива вырос на 13%.

Таким образом, предприятие подтверждает статус одного из ключевых звеньев нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана.