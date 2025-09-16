У тенге нет ни малейшего шанса: укрепления в ближайшие годы не будет - эксперт

Национальный банк Казахстана опубликовал обновленный прогноз по текущему счету платежного баланса. Согласно документу, страна столкнется с рядом факторов, которые будут оказывать давление на курс национальной валюты, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Главные моменты:
прогноз указывает на устойчивый дефицит текущего счета на уровне около 4% ВВП, что является сигналом слабости для тенге;
экспорт ожидается ниже показателей 2024 года из-за снижения цен на нефть;
импорт, напротив, продолжит расти, поддерживаемый высоким спросом и зависимостью от зарубежных товаров и компонентов.
Экономист Владислав Туркин подчеркивает: «В ближайшие годы у тенге нет шансов на устойчивое укрепление. Напротив, долгосрочный тренд формируется в сторону ослабления национальной валюты».
По словам эксперта, прогноз Нацбанка по платежному балансу можно рассматривать как фундаментальный индикатор для понимания будущей траектории тенге. Он определяет соотношение спроса и предложения на валютном рынке, независимо от краткосрочных ожиданий и спекуляций.
Ситуация складывается следующим образом:
экспорт будет ограничен снижением нефтяных цен, хотя запуск дополнительных мощностей на Тенгизе частично компенсирует потери;
импорт продолжит набирать обороты из-за структурной зависимости экономики от внешних поставок и реализации государственных программ стимулирования;
баланс доходов сохранит дефицит, но иностранные инвесторы продолжат получать высокую прибыль от нефтяного и металлургического сектора.
Таким образом, Казахстан останется привлекательным для инвестиций в сырьевые отрасли, но торговый дисбаланс будет оказывать давление на национальную валюту.
Прогноз Нацбанка, по мнению Туркина, можно рассматривать как четкий сигнал: тенге находится в зоне долгосрочного давления. Устойчивый дефицит платежного баланса сравним с кризисными годами, а это означает, что даже при временной стабилизации курс будет стремиться к ослаблению.
Экономист подчеркивает:
периоды относительной стабильности будут краткосрочными;
факторы, влияющие на курс, носят системный и долгосрочный характер;
укрепление тенге возможно лишь локально и ненадолго, но не как устойчивый тренд.
Важно учитывать, что данные выводы являются экспертным мнением, а не инвестиционной рекомендацией. Любые финансовые решения сопровождаются рисками, и ответственность за них лежит на инвесторе.
Тем не менее, прогноз Нацбанка и комментарии специалистов дают понять: ближайшие годы станут для тенге периодом испытаний, а курс доллара к национальной валюте будет оставаться под давлением глобальных и внутренних экономических факторов.
