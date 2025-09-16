18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
16.09.2025, 18:20

У тенге нет ни малейшего шанса: укрепления в ближайшие годы не будет - эксперт

Новости Казахстана

Национальный банк Казахстана опубликовал обновленный прогноз по текущему счету платежного баланса. Согласно документу, страна столкнется с рядом факторов, которые будут оказывать давление на курс национальной валюты, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Негативный прогноз от Нацбанка

Главные моменты:

  • прогноз указывает на устойчивый дефицит текущего счета на уровне около 4% ВВП, что является сигналом слабости для тенге;

  • экспорт ожидается ниже показателей 2024 года из-за снижения цен на нефть;

  • импорт, напротив, продолжит расти, поддерживаемый высоким спросом и зависимостью от зарубежных товаров и компонентов.

Экономист Владислав Туркин подчеркивает: «В ближайшие годы у тенге нет шансов на устойчивое укрепление. Напротив, долгосрочный тренд формируется в сторону ослабления национальной валюты».

Факторы, определяющие динамику курса

По словам эксперта, прогноз Нацбанка по платежному балансу можно рассматривать как фундаментальный индикатор для понимания будущей траектории тенге. Он определяет соотношение спроса и предложения на валютном рынке, независимо от краткосрочных ожиданий и спекуляций.

Ситуация складывается следующим образом:

  • экспорт будет ограничен снижением нефтяных цен, хотя запуск дополнительных мощностей на Тенгизе частично компенсирует потери;

  • импорт продолжит набирать обороты из-за структурной зависимости экономики от внешних поставок и реализации государственных программ стимулирования;

  • баланс доходов сохранит дефицит, но иностранные инвесторы продолжат получать высокую прибыль от нефтяного и металлургического сектора.

Таким образом, Казахстан останется привлекательным для инвестиций в сырьевые отрасли, но торговый дисбаланс будет оказывать давление на национальную валюту.

Долгосрочный тренд: ослабление

Прогноз Нацбанка, по мнению Туркина, можно рассматривать как четкий сигнал: тенге находится в зоне долгосрочного давления. Устойчивый дефицит платежного баланса сравним с кризисными годами, а это означает, что даже при временной стабилизации курс будет стремиться к ослаблению.

Экономист подчеркивает:

  • периоды относительной стабильности будут краткосрочными;

  • факторы, влияющие на курс, носят системный и долгосрочный характер;

  • укрепление тенге возможно лишь локально и ненадолго, но не как устойчивый тренд.

Предупреждение для инвесторов

Важно учитывать, что данные выводы являются экспертным мнением, а не инвестиционной рекомендацией. Любые финансовые решения сопровождаются рисками, и ответственность за них лежит на инвесторе.

Тем не менее, прогноз Нацбанка и комментарии специалистов дают понять: ближайшие годы станут для тенге периодом испытаний, а курс доллара к национальной валюте будет оставаться под давлением глобальных и внутренних экономических факторов.

