С 15 сентября в Казахстане изменились правила регистрации ИП: кто теперь обязан становиться предпринимателем

С 15 сентября 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила государственной регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП). Изменения закреплены Законом Республики Казахстан № 207-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства», подписанным Главой государства 15 июля 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на uchet.kz.
Согласно поправкам, внесенным в подпункт 2) пункта 2 статьи 35 Предпринимательского кодекса РК, обязательная государственная регистрация индивидуального предпринимателя теперь распространяется на физических лиц, которые удовлетворяют хотя бы одному из следующих условий:
Использование наемного труда:
Физическое лицо регулярно привлекает сотрудников для работы на постоянной основе.
Годовой доход от предпринимательской деятельности:
Если доход от частного бизнеса за год превышает установленный порог, физическое лицо обязано пройти государственную регистрацию.
Ранее государственная регистрация ИП зависела от 12-кратного минимального размера заработной платы (МЗП). С введением изменений порог рассчитывается на основе месячного расчетного показателя (МРП), установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
Новый критерий: годовой доход превышает 360-кратный размер МРП.
Это позволяет более точно учитывать доходы предпринимателей с учетом актуальных экономических условий.
Физические лица, ранее не подпадавшие под обязательную регистрацию ИП, должны будут оформить регистрацию, если их доход превышает новый порог.
Новые правила создают более прозрачную систему учета предпринимательской деятельности в стране.
Пересчет на основе МРП, а не МЗП, делает критерий более адаптированным к текущей экономической ситуации.
Комментарии0 комментарий(ев)