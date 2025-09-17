18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
16.09.2025, 19:22

С 15 сентября в Казахстане изменились правила регистрации ИП: кто теперь обязан становиться предпринимателем

Новости Казахстана

С 15 сентября 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила государственной регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП). Изменения закреплены Законом Республики Казахстан № 207-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства», подписанным Главой государства 15 июля 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на uchet.kz.

Ключевые изменения в регистрации ИП

Согласно поправкам, внесенным в подпункт 2) пункта 2 статьи 35 Предпринимательского кодекса РК, обязательная государственная регистрация индивидуального предпринимателя теперь распространяется на физических лиц, которые удовлетворяют хотя бы одному из следующих условий:

  1. Использование наемного труда:
    Физическое лицо регулярно привлекает сотрудников для работы на постоянной основе.

  2. Годовой доход от предпринимательской деятельности:
    Если доход от частного бизнеса за год превышает установленный порог, физическое лицо обязано пройти государственную регистрацию.

Новый порог дохода для регистрации

Ранее государственная регистрация ИП зависела от 12-кратного минимального размера заработной платы (МЗП). С введением изменений порог рассчитывается на основе месячного расчетного показателя (МРП), установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

  • Новый критерий: годовой доход превышает 360-кратный размер МРП.

  • Это позволяет более точно учитывать доходы предпринимателей с учетом актуальных экономических условий.

Что это значит для предпринимателей

  • Физические лица, ранее не подпадавшие под обязательную регистрацию ИП, должны будут оформить регистрацию, если их доход превышает новый порог.

  • Новые правила создают более прозрачную систему учета предпринимательской деятельности в стране.

  • Пересчет на основе МРП, а не МЗП, делает критерий более адаптированным к текущей экономической ситуации.

