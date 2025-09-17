С 15 сентября в Казахстане изменились правила регистрации ИП: кто теперь обязан становиться предпринимателем

Қазақ тіліне аудару

С 15 сентября 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила государственной регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП). Изменения закреплены Законом Республики Казахстан № 207-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства», подписанным Главой государства 15 июля 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на uchet.kz.

Ключевые изменения в регистрации ИП

Согласно поправкам, внесенным в подпункт 2) пункта 2 статьи 35 Предпринимательского кодекса РК, обязательная государственная регистрация индивидуального предпринимателя теперь распространяется на физических лиц, которые удовлетворяют хотя бы одному из следующих условий:

Использование наемного труда:

Физическое лицо регулярно привлекает сотрудников для работы на постоянной основе. Годовой доход от предпринимательской деятельности:

Если доход от частного бизнеса за год превышает установленный порог, физическое лицо обязано пройти государственную регистрацию.

Новый порог дохода для регистрации

Ранее государственная регистрация ИП зависела от 12-кратного минимального размера заработной платы (МЗП). С введением изменений порог рассчитывается на основе месячного расчетного показателя (МРП), установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Новый критерий: годовой доход превышает 360-кратный размер МРП .

Это позволяет более точно учитывать доходы предпринимателей с учетом актуальных экономических условий.

