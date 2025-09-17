18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.09.2025, 07:30

Стоматологи о скандале с пенсионными накоплениями: «Почему снова виноваты только мы?»

Новости Казахстана 0 706

В Казахстане разгорелся резонанс вокруг незаконного использования пенсионных накоплений на стоматологические услуги. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), мошенники зарегистрировали более 30 фиктивных стоматологических клиник в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Суть скандала

Эти «клиники» существовали только на бумаге: у них не было ни помещений, ни оборудования, ни специалистов. Учредители не имели медицинского образования, а за поддельные документы брали с клиентов от 10 до 20% от суммы снятых средств из ЕНПФ.

Как удалось оформить лицензии?

Бывший главный внештатный стоматолог Минздрава Назым Бектурганова отмечает, что процедура лицензирования стоматологических услуг достаточно сложна и требует одобрения от ряда государственных органов.

«Деньги ЕНПФ могли проходить только через лицензированные клиники. Как им удалось получить разрешения? Либо в коррупционных схемах были замешаны не только стоматологи, либо мошенники покупали уже существующие юридические лица — клиники “на бумаге”, но без помещения», — объясняет эксперт.

Сколько стоит лечение зубов?

По словам Бектургановой, многие пациенты действительно смогли вылечить зубы за счет пенсионных накоплений. В отдельных случаях суммы достигали 5–6 миллионов тенге, что объясняется сложностью лечения и его поэтапным проведением.

Стоимость стоматологических услуг в Казахстане не регулируется государством. Она зависит от ценовой политики клиники, квалификации врача, используемых материалов и других факторов. Поэтому идеальная улыбка может обойтись пациенту еще дороже.

Профессиональное сообщество возмущено

Бектурганова подчеркнула, что большинство стоматологов не имели отношения к мошенническим схемам. Более того, возможность оплачивать лечение за счет пенсионных накоплений способствовала притоку пациентов и развитию отрасли.

«Мы осуждаем коллег, которые участвовали в незаконных схемах. Но это бросает тень на всех стоматологов. И почему в итоге виноваты только мы?» — недоумевает специалист.

Решение Минздрава

После выявленных нарушений Минздрав заявил о намерении запретить использование пенсионных накоплений на стоматологические услуги. Ведомство объяснило это многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого расходования средств.

Бектурганова надеется, что вопрос окончательно еще не решен и у профессионального сообщества будет возможность высказать свою позицию. Однако последнее слово остается за министерством.

Масштабы нарушений

Ранее глава АФМ Жанат Элиманов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву, что через фиктивные стоматологические клиники незаконно вывели 200 миллиардов тенге.

По данным «Отбасы банка»:

  • с 2021 года по август 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz провели почти 800 тысяч транзакций на сумму 757 миллиардов тенге;

  • более 222 миллиардов ушли в топ-20 клиник, половина из которых расположена в Атырау;

  • только одна клиника в Атырау получила 22,9 миллиарда тенге пенсионных средств.

Новые ограничения

С 15 сентября 2025 года в Казахстане приостановлен прием заявлений на использование пенсионных накоплений для стоматологических услуг. Позже Минздрав вынес на обсуждение проект приказа о полном запрете направления этих средств на лечение зубов.

