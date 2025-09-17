Бомба на колесах: в Казахстане свыше 100 тысяч машин ездят без техосмотра

В Казахстане выявлено значительное количество нарушений, связанных с техническим состоянием транспорта. По данным МВД, более 102 тысяч автомобилей эксплуатируются без обязательного техосмотра, а еще 178 тысяч машин выходили на дороги с выявленными неисправностями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Особое внимание привлекает возраст автопарка: свыше половины машин в стране старше 20 лет, что повышает риски аварий и поломок.
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха подчеркнул, что наиболее опасной является ситуация в сфере частных перевозок, особенно через интернет-агрегаторы.
По его словам, водители нередко работают без отдыха и должного контроля за состоянием здоровья и автомобиля:
не проходят медицинский осмотр;
не обеспечивают проверку технического состояния машин;
нарушают правила эксплуатации.
В периоды массовых поездок — в праздники и отпускной сезон — такие перевозки становятся особенно востребованными, что усиливает угрозу для пассажиров.
С 2025 года интернет-агрегаторы обязаны контролировать соблюдение ряда правил:
запрет на использование праворульных и двухдверных автомобилей;
недопущение к работе водителей без водительских прав;
проверка соответствия автомобиля данным, зарегистрированным в приложении.
Однако, как отмечает МВД, требования часто нарушаются: на линию выходят нелегальные водители, а для регистрации используются машины, которые фактически не выполняют перевозки.
Чтобы пресечь нарушения, МВД предлагает предоставить полиции доступ к информационным системам госорганов и интернет-агрегаторов. Это позволит:
проверять факт прохождения тех- и медосмотров;
контролировать допуск автомобилей и водителей к перевозкам;
оперативно выявлять нелегальных участников рынка.
По данным Минтранса, только за первые полгода 2024 года техосмотр прошли 1,8 млн автомобилей, из которых более 23 тысяч были признаны непригодными к эксплуатации. Эти цифры подчеркивают необходимость ужесточения контроля и обновления автопарка страны.
