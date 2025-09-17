Россия резко увеличила поставки легковых автомобилей в Казахстан

Қазақ тіліне аудару

В июле 2025 года Россия значительно нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан. По данным таможенной службы республики, объем поставок составил 7,8 миллиона долларов, что более чем вчетверо превышает показатели аналогичного месяца прошлого года, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Россия — крупнейший поставщик среди стран СНГ

Как и месяцем ранее, Россия сохранила за собой статус крупнейшего экспортера автомобилей в Казахстан среди государств СНГ. Для сравнения: год назад в июле страна занимала лишь второе место, уступая Армении, но теперь вышла в лидеры.

Доля России на рынке пока ограничена

Несмотря на столь значительный рост, российские поставки занимают лишь небольшую часть рынка. В июле их доля составила чуть более 3% от общего объема импорта легковых автомобилей в Казахстан.

Основные игроки автомобильного рынка

Главные позиции по-прежнему принадлежат азиатским и американским производителям:

Китай — 53% рынка;

Япония — 20%;

США — 13%.

Таким образом, Казахстан остается ориентированным преимущественно на автомобили из стран Азии и Северной Америки, однако Россия постепенно укрепляет свои позиции, демонстрируя уверенный рост экспорта.