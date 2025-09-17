18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.09.2025, 09:46

Когда Россия чихает — Казахстан простужается: к чему готовиться казахстанцам, если рубль снова рухнет

Новости Казахстана 0 1 303

Ослабление рубля в сентябре вновь привлекло внимание экспертов. Российская валюта падает на фоне обсуждаемых санкций ЕС, давления на нефтяной экспорт и смягчения монетарной политики. Эти процессы напрямую затрагивают не только Россию, но и страны-соседей, включая Казахстан. Экономист Рахимбек Абдрахманов рассказал, чего ожидать от ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Санкции усиливают давление на рубль

Главный фактор ослабления российской валюты – расширение санкционной политики Евросоюза. В 19-й пакет ограничений планируется включить:

  • нефтеперерабатывающие заводы в третьих странах, через которые Россия поставляет нефть в Европу;

  • международных трейдеров, продолжающих работать с российскими энергоресурсами;

  • крупнейших игроков энергетического рынка, включая ЛУКОЙЛ и его швейцарскую «дочку» Litasco.

Дополнительный риск – предложения Франции и Германии расширить санкции на банки и криптоплатформы в Центральной Азии, через которые российский капитал ищет обходные пути. Экономист отмечает, что в этой ситуации Казахстан также может столкнуться с косвенным давлением.

Внутренние и внешние факторы ослабления рубля

На курс российской валюты влияют сразу несколько факторов:

  • снижение ключевой ставки Банком России, что делает рублевые активы менее привлекательными;

  • ожидания введения новых санкций;

  • риск падения цен на нефть и увеличение дисконта на российское сырье.

По словам эксперта, в начале сентября рубль потерял более 4% и к 15 числу достиг отметки 84,4 за доллар. Аналитики считают возможным движение курса в коридоре 83–90 рублей за доллар.

Что это значит для тенге

При сохранении нынешних пропорций между российской и казахстанской валютами любое ослабление рубля напрямую отражается на тенге.

  • Текущий курс (17 сентября): 82,8 рубля и 540,8 тенге за доллар, что задает кросс-курс около 6,53 тенге за 1 рубль.

  • Если рубль упадет до 90 за доллар, доллар в Казахстане может подорожать примерно до 588 тенге.

Таким образом, зависимость тенге от динамики рубля остается значительной, несмотря на меры по дедолларизации экономики.

Текущие курсы валют на 17 сентября

  • Доллар США – 541,5 тенге

  • Евро – 641,5 тенге

  • Рубль – 6,58 тенге

  • Курс доллар/рубль – 82,84

