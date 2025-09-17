Когда Россия чихает — Казахстан простужается: к чему готовиться казахстанцам, если рубль снова рухнет

Қазақ тіліне аудару

Ослабление рубля в сентябре вновь привлекло внимание экспертов. Российская валюта падает на фоне обсуждаемых санкций ЕС, давления на нефтяной экспорт и смягчения монетарной политики. Эти процессы напрямую затрагивают не только Россию, но и страны-соседей, включая Казахстан. Экономист Рахимбек Абдрахманов рассказал, чего ожидать от ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: YouTube

Санкции усиливают давление на рубль

Главный фактор ослабления российской валюты – расширение санкционной политики Евросоюза. В 19-й пакет ограничений планируется включить:

нефтеперерабатывающие заводы в третьих странах, через которые Россия поставляет нефть в Европу;

международных трейдеров, продолжающих работать с российскими энергоресурсами;

крупнейших игроков энергетического рынка, включая ЛУКОЙЛ и его швейцарскую «дочку» Litasco.

Дополнительный риск – предложения Франции и Германии расширить санкции на банки и криптоплатформы в Центральной Азии, через которые российский капитал ищет обходные пути. Экономист отмечает, что в этой ситуации Казахстан также может столкнуться с косвенным давлением.

Внутренние и внешние факторы ослабления рубля

На курс российской валюты влияют сразу несколько факторов:

снижение ключевой ставки Банком России, что делает рублевые активы менее привлекательными;

ожидания введения новых санкций;

риск падения цен на нефть и увеличение дисконта на российское сырье.

По словам эксперта, в начале сентября рубль потерял более 4% и к 15 числу достиг отметки 84,4 за доллар. Аналитики считают возможным движение курса в коридоре 83–90 рублей за доллар.

Что это значит для тенге

При сохранении нынешних пропорций между российской и казахстанской валютами любое ослабление рубля напрямую отражается на тенге.

Текущий курс (17 сентября): 82,8 рубля и 540,8 тенге за доллар , что задает кросс-курс около 6,53 тенге за 1 рубль .

Если рубль упадет до 90 за доллар, доллар в Казахстане может подорожать примерно до 588 тенге.

Таким образом, зависимость тенге от динамики рубля остается значительной, несмотря на меры по дедолларизации экономики.

