Генпрокуратура предупреждает: штраф за нарушение ПДД, который обнуляет счет - новая ловушка для казахстанцев

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о новой схеме интернет-мошенничества, которая активно набирает обороты в разных странах. По данным зарубежных источников, злоумышленники рассылают фальшивые уведомления о нарушении правил дорожного движения, сообщает Lada.kz.
Сообщения приходят на электронную почту или в мессенджеры и содержат личные данные автовладельцев, номера машин и ссылку для якобы "оплаты штрафа".
В ведомстве подчеркнули, что такие письма и сообщения — не более чем фишинговая атака. При вводе реквизитов банковской карты мошенники получают полный доступ к счету и могут похитить все средства. В ряде случаев ссылки также содержат вирусы, предназначенные для кражи персональных данных с устройства.
Случаи подобных атак уже зафиксированы в России и США. Эксперты не исключают, что в ближайшее время подобная схема может распространиться и на Казахстан.
Генпрокуратура напомнила, что официальные сообщения о наложении административных штрафов в Казахстане поступают исключительно с короткого номера 1414. В них никогда не содержатся ссылки для оплаты.
Проверить информацию о штрафах можно только через:
портал egov.kz;
сайт qamqor.gov.kz;
мобильные приложения банков.
Если сообщение якобы от 1414 содержит ссылку, по ней переходить нельзя — это мошенничество.
Чтобы не стать жертвой преступников, в Генпрокуратуре советуют:
не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать вложения в письмах;
перепроверять сведения о штрафах только на официальных ресурсах;
использовать мобильные приложения банков для получения достоверной информации.
Если вы случайно перешли по ссылке и ввели данные, необходимо:
срочно заблокировать банковскую карту;
связаться с банком и сообщить о возможном мошенничестве;
позвонить в полицию по номеру 102;
проверить устройство на наличие вирусов.
В заключение надзорное ведомство обратилось к гражданам:
"Оставайтесь бдительными. Предупредите близких и не давайте мошенникам шанса!"
