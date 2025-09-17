18+
17.09.2025, 10:31

Генпрокуратура предупреждает: штраф за нарушение ПДД, который обнуляет счет - новая ловушка для казахстанцев

Новости Казахстана 0 3 752

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о новой схеме интернет-мошенничества, которая активно набирает обороты в разных странах. По данным зарубежных источников, злоумышленники рассылают фальшивые уведомления о нарушении правил дорожного движения, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Сообщения приходят на электронную почту или в мессенджеры и содержат личные данные автовладельцев, номера машин и ссылку для якобы "оплаты штрафа".

Опасность фишинга и вирусных ссылок

В ведомстве подчеркнули, что такие письма и сообщения — не более чем фишинговая атака. При вводе реквизитов банковской карты мошенники получают полный доступ к счету и могут похитить все средства. В ряде случаев ссылки также содержат вирусы, предназначенные для кражи персональных данных с устройства.

Случаи подобных атак уже зафиксированы в России и США. Эксперты не исключают, что в ближайшее время подобная схема может распространиться и на Казахстан.

Как отличить подделку от настоящего уведомления

Генпрокуратура напомнила, что официальные сообщения о наложении административных штрафов в Казахстане поступают исключительно с короткого номера 1414. В них никогда не содержатся ссылки для оплаты.

Проверить информацию о штрафах можно только через:

  • портал egov.kz;

  • сайт qamqor.gov.kz;

  • мобильные приложения банков.

Если сообщение якобы от 1414 содержит ссылку, по ней переходить нельзя — это мошенничество.

Рекомендации для граждан

Чтобы не стать жертвой преступников, в Генпрокуратуре советуют:

  • не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать вложения в письмах;

  • перепроверять сведения о штрафах только на официальных ресурсах;

  • использовать мобильные приложения банков для получения достоверной информации.

Что делать, если вы уже попались на уловку

Если вы случайно перешли по ссылке и ввели данные, необходимо:

  • срочно заблокировать банковскую карту;

  • связаться с банком и сообщить о возможном мошенничестве;

  • позвонить в полицию по номеру 102;

  • проверить устройство на наличие вирусов.

Призыв к осторожности

В заключение надзорное ведомство обратилось к гражданам:
"Оставайтесь бдительными. Предупредите близких и не давайте мошенникам шанса!"

