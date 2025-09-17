Токаев поставил точку в языковом вопросе: “Любые попытки запретов будут пресекаться законом”

Қазақ тіліне аудару

Касым-Жомарт Токаев выступил на IIIIV Съезде лидеров мировых религий, отметив, что с момента прошлой встречи мировая обстановка значительно усложнилась. Президент подчеркнул, что сегодня в мире усилились крайне негативные тенденции, которые некоторые политики и эксперты уже называют кризисом цивилизации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото пресс-службы Акорды

Обострение мировой ситуации

“Как по Киплингу: ‘Запад есть запад, восток есть восток, и они никогда не сойдутся вместе’. На поверхности, исходя из последних событий в ряде крупных стран, такой вывод может показаться верным, но нельзя игнорировать политические факторы, концепции и практику государственного строительства. Политика властей далеко не всегда рациональна и конструктивна, особенно в вопросах мирного развития и взаимодействия культур, религий, мировоззрений”, — отметил Токаев.

Президент также выразил обеспокоенность ростом влияния ультранационализма, который все чаще переплетается с патриотизмом.

Опасность дезориентации молодежи

По словам Токаева, происходящее смещение понятий дезориентирует молодежь.

“Мы наблюдаем тревожную тенденцию столкновения правоконсервативных и либеральных идеологий, что приводит к политической дестабилизации в ряде стран”, — подчеркнул глава государства.

В этом контексте Казахстан уделяет повышенное внимание мировым проблемам, интегрируя их в политику внутреннего развития.

Межэтническая и межрелигиозная толерантность как приоритет

Президент отметил, что основой внутренней политики страны является межэтническая, межрелигиозная и межнациональная толерантность.

“Единство заключается в многообразии. Любые попытки подорвать или очернить эту политику будут получать соответствующую правовую оценку”, — заявил Токаев.

Он подчеркнул необходимость сохранения согласия между народами и уважения к каждому гражданину Казахстана.

Языковой вопрос под строгим контролем

Отдельное внимание глава государства уделил языковому вопросу: любые попытки ограничить использование языков в госслужбе или общественных местах будут пресекаться и оцениваться по закону.