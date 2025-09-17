Евразийский банк повышает тарифы с 1 октября: как изменятся расходы клиентов

Қазақ тіліне аудару

С 1 октября 2025 года Евразийский банк объявил о повышении тарифов на ключевые банковские операции. Решение принято в условиях непростой ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: banks.am

Тарифные изменения на фоне кризиса

внутренний корпоративный конфликт акционеров Евразийской финансовой компании (ЕФК), главного владельца банка;

вмешательство регулятора – Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) выявило нарушения в управлении рисками;

негативный прогноз Moody’s , указывающий на ухудшение качества активов и неопределённость в стратегии развития;

потеря лицензии в Узбекистане дочерней структурой банка в августе 2025 года.

На фоне этих факторов повышение комиссий воспринимается особенно остро, ведь на долю Евразийского банка приходится около 4,6% всех депозитов страны.

Какие изменения ждут клиентов

1. Снятие наличных и работа с банкоматами

Банк делает ставку на использование собственной сети банкоматов.

Снятие наличных в «чужих» банкоматах по РК: комиссия вырастет с 0,7% до 0,95% .

Запрос баланса в сторонних банкоматах: тариф поднимется со 100 до 150 тенге.

2. Переводы между картами

Наиболее заметное изменение коснётся переводов.

Переводы на карты других банков (Card2Card): комиссия почти удваивается — с 0,5% (мин. 250 тг) до 0,95% (мин. 250 тг) .

Переводы по номеру телефона через Систему мгновенных платежей (СМП): остаются бесплатными в пределах установленного лимита.

Таким образом, банк стремится стимулировать переход клиентов именно на СМП как более современный инструмент.

3. Премиальное обслуживание

Для держателей премиальных карт изменения неоднозначные:

Visa Infinite : годовое обслуживание подорожает со 100 000 до 110 000 тг.

IRON CARD : за выпуск дополнительной карты теперь взимается 7 000 тг.

Visa Platinum : выпуск допкарты станет бесплатным (ранее 7 000 тг).

Gold: перевыпуск карты при утрате или повреждении подорожает с 2 000 до 3 000 тг.

Почему банк пошёл на этот шаг

Повышение комиссий выглядит как попытка:

увеличить комиссионные доходы,

изменить поведение клиентов, сокращая долю «старых» способов переводов и стимулируя использование СМП,

частично переложить финансовые риски на розничных клиентов в условиях давления со стороны акционеров и регуляторов.

Что делать клиентам

Чтобы минимизировать расходы: