18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.01
640.34
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.09.2025, 12:04

Евразийский банк повышает тарифы с 1 октября: как изменятся расходы клиентов

Новости Казахстана 0 671

С 1 октября 2025 года Евразийский банк объявил о повышении тарифов на ключевые банковские операции. Решение принято в условиях непростой ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: banks.am
Фото: banks.am

Тарифные изменения на фоне кризиса

  • внутренний корпоративный конфликт акционеров Евразийской финансовой компании (ЕФК), главного владельца банка;

  • вмешательство регулятора – Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) выявило нарушения в управлении рисками;

  • негативный прогноз Moody’s, указывающий на ухудшение качества активов и неопределённость в стратегии развития;

  • потеря лицензии в Узбекистане дочерней структурой банка в августе 2025 года.

На фоне этих факторов повышение комиссий воспринимается особенно остро, ведь на долю Евразийского банка приходится около 4,6% всех депозитов страны.

Какие изменения ждут клиентов

1. Снятие наличных и работа с банкоматами

Банк делает ставку на использование собственной сети банкоматов.

  • Снятие наличных в «чужих» банкоматах по РК: комиссия вырастет с 0,7% до 0,95%.

  • Запрос баланса в сторонних банкоматах: тариф поднимется со 100 до 150 тенге.

2. Переводы между картами

Наиболее заметное изменение коснётся переводов.

  • Переводы на карты других банков (Card2Card): комиссия почти удваивается — с 0,5% (мин. 250 тг) до 0,95% (мин. 250 тг).

  • Переводы по номеру телефона через Систему мгновенных платежей (СМП): остаются бесплатными в пределах установленного лимита.

Таким образом, банк стремится стимулировать переход клиентов именно на СМП как более современный инструмент.

3. Премиальное обслуживание

Для держателей премиальных карт изменения неоднозначные:

  • Visa Infinite: годовое обслуживание подорожает со 100 000 до 110 000 тг.

  • IRON CARD: за выпуск дополнительной карты теперь взимается 7 000 тг.

  • Visa Platinum: выпуск допкарты станет бесплатным (ранее 7 000 тг).

  • Gold: перевыпуск карты при утрате или повреждении подорожает с 2 000 до 3 000 тг.

Почему банк пошёл на этот шаг

Повышение комиссий выглядит как попытка:

  • увеличить комиссионные доходы,

  • изменить поведение клиентов, сокращая долю «старых» способов переводов и стимулируя использование СМП,

  • частично переложить финансовые риски на розничных клиентов в условиях давления со стороны акционеров и регуляторов.

Что делать клиентам

Чтобы минимизировать расходы:

  • используйте банкоматы самого Евразийского банка для снятия наличных;

  • переходите на Систему мгновенных платежей для межбанковских переводов;

  • внимательно проверяйте условия премиального обслуживания и возможные комиссии.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?