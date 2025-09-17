Евразийский банк повышает тарифы с 1 октября: как изменятся расходы клиентов

С 1 октября 2025 года Евразийский банк объявил о повышении тарифов на ключевые банковские операции. Решение принято в условиях непростой ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.
внутренний корпоративный конфликт акционеров Евразийской финансовой компании (ЕФК), главного владельца банка;
вмешательство регулятора – Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) выявило нарушения в управлении рисками;
негативный прогноз Moody’s, указывающий на ухудшение качества активов и неопределённость в стратегии развития;
потеря лицензии в Узбекистане дочерней структурой банка в августе 2025 года.
На фоне этих факторов повышение комиссий воспринимается особенно остро, ведь на долю Евразийского банка приходится около 4,6% всех депозитов страны.
Банк делает ставку на использование собственной сети банкоматов.
Снятие наличных в «чужих» банкоматах по РК: комиссия вырастет с 0,7% до 0,95%.
Запрос баланса в сторонних банкоматах: тариф поднимется со 100 до 150 тенге.
Наиболее заметное изменение коснётся переводов.
Переводы на карты других банков (Card2Card): комиссия почти удваивается — с 0,5% (мин. 250 тг) до 0,95% (мин. 250 тг).
Переводы по номеру телефона через Систему мгновенных платежей (СМП): остаются бесплатными в пределах установленного лимита.
Таким образом, банк стремится стимулировать переход клиентов именно на СМП как более современный инструмент.
Для держателей премиальных карт изменения неоднозначные:
Visa Infinite: годовое обслуживание подорожает со 100 000 до 110 000 тг.
IRON CARD: за выпуск дополнительной карты теперь взимается 7 000 тг.
Visa Platinum: выпуск допкарты станет бесплатным (ранее 7 000 тг).
Gold: перевыпуск карты при утрате или повреждении подорожает с 2 000 до 3 000 тг.
Повышение комиссий выглядит как попытка:
увеличить комиссионные доходы,
изменить поведение клиентов, сокращая долю «старых» способов переводов и стимулируя использование СМП,
частично переложить финансовые риски на розничных клиентов в условиях давления со стороны акционеров и регуляторов.
Чтобы минимизировать расходы:
используйте банкоматы самого Евразийского банка для снятия наличных;
переходите на Систему мгновенных платежей для межбанковских переводов;
внимательно проверяйте условия премиального обслуживания и возможные комиссии.
Комментарии0 комментарий(ев)