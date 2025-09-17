Такси вышло из тени: более 93 тысяч водителей Казахстана официально зарегистрированы

Қазақ тіліне аудару

Рынок такси в Казахстане переживает беспрецедентный процесс легализации. По состоянию на 1 сентября 2025 года количество официально зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере такси превысило 93,8 тысячи , что в 3,7 раза больше , чем в прошлом году, сообщает Lada.kz со ссылкой на DATA HUB.

Фото: medium.com

Эксперты отмечают, что такие результаты демонстрируют: продуманные реформы способны стимулировать формализацию экономики, выводя из тени целые отрасли.

«Теперь получается, что примерно у каждого 220-го казахстанца любого возраста есть официальное ИП в сфере такси», — отмечает Первое кредитное бюро.

Причины стремительных изменений

Ключевым драйвером легализации стал пилотный проект по платформенной занятости, запущенный в сентябре 2023 года. Он стартовал с соглашения между Комитетом государственных доходов и крупнейшим агрегатором такси.

К 4 сентября 2024 года в проекте уже участвовали 14,7 тысячи водителей, что стало важным шагом к прозрачности рынка.

Ещё одним фактором стала законодательная реформа, подписанная Президентом 1 июля 2024 года и вступившая в силу 1 сентября того же года. Поправки кардинально упростили налогообложение таксистов и сделали его прозрачным.

Новая налоговая система: простота и выгода

Главным нововведением стало признание операторов интернет-платформ налоговыми агентами. Это означает, что платформы сами удерживают и перечисляют налоги и социальные платежи за водителей.

Для самих водителей была введена единая ставка налога в 4% от дохода, которая включает:

Индивидуальный подоходный налог (ИПН)

Пенсионные взносы (ОПВ)

Социальные отчисления (СО)

Взносы на обязательное медицинское страхование (ВОСМС)

Такой подход снижает финансовую нагрузку и устраняет бюрократические барьеры, которые ранее отпугивали водителей от официальной регистрации.

При этом у водителей остаётся право выбора: они могут использовать ставку 4% или платить налоги по стандартным правилам от дохода или минимальной заработной платы.

Прозрачность доходов и контроль

Новое правило предусматривает: если водитель работает на нескольких платформах, каждый оператор удерживает налоги с дохода, полученного на его площадке. Это:

Исключает налоговые лазейки

Обеспечивает прозрачность доходов

Гарантирует, что все водители вносят вклад в социальное обеспечение

Результаты и перспективы

Эксперты отмечают, что новая система уже доказала свою эффективность: теневой сектор постепенно превращается в прозрачный и регулируемый рынок.

Успех инициативы создает прецедент для легализации других сфер платформенной занятости, что может стимулировать дальнейший экономический рост и формализацию бизнеса в стране.