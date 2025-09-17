18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.01
640.34
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.09.2025, 13:00

Такси вышло из тени: более 93 тысяч водителей Казахстана официально зарегистрированы

Новости Казахстана 0 725

Рынок такси в Казахстане переживает беспрецедентный процесс легализации. По состоянию на 1 сентября 2025 года количество официально зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере такси превысило 93,8 тысячи, что в 3,7 раза больше, чем в прошлом году, сообщает Lada.kz со ссылкой на DATA HUB.

Фото: medium.com
Фото: medium.com

Эксперты отмечают, что такие результаты демонстрируют: продуманные реформы способны стимулировать формализацию экономики, выводя из тени целые отрасли.

«Теперь получается, что примерно у каждого 220-го казахстанца любого возраста есть официальное ИП в сфере такси», — отмечает Первое кредитное бюро.

Причины стремительных изменений

Ключевым драйвером легализации стал пилотный проект по платформенной занятости, запущенный в сентябре 2023 года. Он стартовал с соглашения между Комитетом государственных доходов и крупнейшим агрегатором такси.

К 4 сентября 2024 года в проекте уже участвовали 14,7 тысячи водителей, что стало важным шагом к прозрачности рынка.

Ещё одним фактором стала законодательная реформа, подписанная Президентом 1 июля 2024 года и вступившая в силу 1 сентября того же года. Поправки кардинально упростили налогообложение таксистов и сделали его прозрачным.

Новая налоговая система: простота и выгода

Главным нововведением стало признание операторов интернет-платформ налоговыми агентами. Это означает, что платформы сами удерживают и перечисляют налоги и социальные платежи за водителей.

Для самих водителей была введена единая ставка налога в 4% от дохода, которая включает:

  • Индивидуальный подоходный налог (ИПН)

  • Пенсионные взносы (ОПВ)

  • Социальные отчисления (СО)

  • Взносы на обязательное медицинское страхование (ВОСМС)

Такой подход снижает финансовую нагрузку и устраняет бюрократические барьеры, которые ранее отпугивали водителей от официальной регистрации.

При этом у водителей остаётся право выбора: они могут использовать ставку 4% или платить налоги по стандартным правилам от дохода или минимальной заработной платы.

Прозрачность доходов и контроль

Новое правило предусматривает: если водитель работает на нескольких платформах, каждый оператор удерживает налоги с дохода, полученного на его площадке. Это:

  • Исключает налоговые лазейки

  • Обеспечивает прозрачность доходов

  • Гарантирует, что все водители вносят вклад в социальное обеспечение

Результаты и перспективы

Эксперты отмечают, что новая система уже доказала свою эффективность: теневой сектор постепенно превращается в прозрачный и регулируемый рынок.

Успех инициативы создает прецедент для легализации других сфер платформенной занятости, что может стимулировать дальнейший экономический рост и формализацию бизнеса в стране.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?