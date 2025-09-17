18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.09.2025, 14:03

Суд в Атырау вынес пожизненный приговор за убийство работницы NCOC

Новости Казахстана 0 955

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес пожизненный приговор мужчине, убившему начальника отдела нефтяной компании NCOC, 46-летнюю Бибигуль Шпанову, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: azh.kz
Фото: azh.kz

Ход событий

38-летний житель Атырау Арман Жетписов ранее имел судимости и не имел постоянной работы. Некоторое время он представлялся мастером по ремонту и завоевал доверие жителей жилого комплекса «Французский квартал», где недавно купила квартиру Бибигуль Шпанова.

В 2022 году женщина передала Жетписову 400 тысяч тенге за помощь в покупке парковочного места со скидкой. Однако мужчина присвоил деньги и не предоставил обещанное место. Через год Шпанова напомнила ему о договоренности и предупредила о возможной жалобе.

29 апреля 2025 года Жетписов пришёл к женщине под предлогом оформления документов. Он напал на неё, нанес множественные ножевые ранения, совершил изнасилование, похитил телефон, крупную сумму денег и ценные вещи, а затем угнал автомобиль, попав в ДТП. Общий материальный ущерб превысил 13 миллионов тенге.

Позже мужчину задержали в Мангистауской области, при нём обнаружили похищенное имущество. Жертва, которая находилась на раннем сроке беременности, скончалась в собственной квартире.

Судебное разбирательство

Процесс проходил в закрытом режиме. Вину Жетписова подтвердили показания свидетелей, потерпевших, результаты экспертиз, видеозаписи, протоколы осмотра места преступления и вещественные доказательства.

Сам подсудимый признал убийство, заявив:

«Я не убил бы её, если бы знал, что она беременна».

Судья Зарема Хамидуллина подчеркнула, что знание о беременности не оправдывает лишение жизни:

«Он лишил жизни женщину, которая готовилась стать матерью. Это преступление против двух человек».

Суд также отметил, что подсудимый просил прощения у родственников, но не выразил настоящего раскаяния.

Приговор

Армана Жетписова приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайного режима.

Суд не нашёл смягчающих обстоятельств, а совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения признал отягчающим фактором. Мужчина признан виновным по всем эпизодам обвинения:

  • мошенничество;

  • изнасилование;

  • кража;

  • угон автомобиля;

  • убийство с особой жестокостью беременной женщины, находившейся в уязвимом положении.

В пользу потерпевшей взыскан материальный и моральный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.

О погибшей

Бибигуль Шпанова принимала участие в крупных национальных проектах, включая освоение месторождения Кашаган, что подтверждает её значимость в сфере нефтяной отрасли страны.

