Тысячи казахстанцев получат отсрочку по кредитам на три месяца

В Казахстане начали действовать обновленные правила, регулирующие порядок предоставления отсрочки по кредитным обязательствам. Теперь социально уязвимые граждане и пострадавшие от чрезвычайных происшествий могут рассчитывать на передышку в выплатах без дополнительных комиссий и сборов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Согласно информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), новые правила обязывают банки и микрофинансовые организации предоставлять отсрочку на срок не менее трёх месяцев. Это право распространяется на:
физлиц, относящихся к социально уязвимым категориям населения;
граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
При этом заемщик освобождается от уплаты комиссий и любых дополнительных платежей, связанных с переносом сроков погашения.
Для получения отсрочки необходимо подтвердить ухудшение финансового положения. Агентство уточняет, что отсрочка предоставляется в случае, если:
среднемесячный доход за последние два месяца снизился более чем на 30% по сравнению с показателями за предыдущие двенадцать месяцев;
либо гражданину назначена адресная социальная помощь (АСП).
Таким образом, новые правила учитывают как снижение доходов, так и официальное признание нуждаемости со стороны государства.
Чтобы исключить затягивание процессов и избежать необоснованных отказов со стороны кредиторов, утвержден единый список документов, необходимых для урегулирования задолженности. В него входят:
справка о регистрации в качестве безработного и/или документ о доходах за последние шесть месяцев;
акт работодателя о прекращении трудового договора, предоставлении неоплачиваемого отпуска либо справка о временной нетрудоспособности;
справка с места работы с указанием заработной платы;
выписка из ЕНПФ;
документ, подтверждающий отпуск по беременности и родам, усыновлению (удочерению) или уходу за ребенком до достижения им трех лет.
Принятые меры направлены на снижение кредитной нагрузки граждан в условиях нестабильных доходов и непредвиденных жизненных обстоятельств. Упрощение документооборота и установление минимальных гарантий по срокам отсрочки должно повысить доступность социальной поддержки и сократить число случаев конфликтов между заемщиками и финансовыми организациями.
