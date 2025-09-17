Тысячи казахстанцев получат отсрочку по кредитам на три месяца

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане начали действовать обновленные правила, регулирующие порядок предоставления отсрочки по кредитным обязательствам. Теперь социально уязвимые граждане и пострадавшие от чрезвычайных происшествий могут рассчитывать на передышку в выплатах без дополнительных комиссий и сборов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Фото: clinicalleader.com

Кто имеет право на отсрочку

Согласно информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), новые правила обязывают банки и микрофинансовые организации предоставлять отсрочку на срок не менее трёх месяцев. Это право распространяется на:

физлиц, относящихся к социально уязвимым категориям населения;

граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций (ЧС).

При этом заемщик освобождается от уплаты комиссий и любых дополнительных платежей, связанных с переносом сроков погашения.

Условия для социально уязвимых граждан

Для получения отсрочки необходимо подтвердить ухудшение финансового положения. Агентство уточняет, что отсрочка предоставляется в случае, если:

среднемесячный доход за последние два месяца снизился более чем на 30% по сравнению с показателями за предыдущие двенадцать месяцев;

либо гражданину назначена адресная социальная помощь (АСП).

Таким образом, новые правила учитывают как снижение доходов, так и официальное признание нуждаемости со стороны государства.

Единый перечень документов

Чтобы исключить затягивание процессов и избежать необоснованных отказов со стороны кредиторов, утвержден единый список документов, необходимых для урегулирования задолженности. В него входят:

справка о регистрации в качестве безработного и/или документ о доходах за последние шесть месяцев;

акт работодателя о прекращении трудового договора, предоставлении неоплачиваемого отпуска либо справка о временной нетрудоспособности;

справка с места работы с указанием заработной платы;

выписка из ЕНПФ;

документ, подтверждающий отпуск по беременности и родам, усыновлению (удочерению) или уходу за ребенком до достижения им трех лет.

Значение нововведений

Принятые меры направлены на снижение кредитной нагрузки граждан в условиях нестабильных доходов и непредвиденных жизненных обстоятельств. Упрощение документооборота и установление минимальных гарантий по срокам отсрочки должно повысить доступность социальной поддержки и сократить число случаев конфликтов между заемщиками и финансовыми организациями.