Новый тренд: в Казахстане появятся автомобильные номера, которых ещё не было

Қазақ тіліне аудару

С 1 января 2026 года в Казахстане автовладельцы смогут выбирать новые типы автомобильных номеров, включая абсолютно любые комбинации цифр и букв. Нововведение закреплено в проекте нового Налогового кодекса, а в проекте республиканского бюджета на 2026–2028 годы уточнено значение МРП — 4 325 тенге, на основании которого рассчитываются цены на все регистрационные знаки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.