Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.09.2025, 17:04

Новый тренд: в Казахстане появятся автомобильные номера, которых ещё не было

Новости Казахстана 0 11 052

С 1 января 2026 года в Казахстане автовладельцы смогут выбирать новые типы автомобильных номеров, включая абсолютно любые комбинации цифр и букв. Нововведение закреплено в проекте нового Налогового кодекса, а в проекте республиканского бюджета на 2026–2028 годы уточнено значение МРП — 4 325 тенге, на основании которого рассчитываются цены на все регистрационные знаки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

 

Фото: Сергей Моисеев
Фото: Сергей Моисеев

Стандартные номера: доступно и просто

Самый простой и привычный вариант — стандартный номер.

  • Цена: 2,8 МРП, что составляет 12 110 тенге.

  • За комплект дубликатов придётся заплатить столько же.

  • Пример: 493AWN01.

"Красивые" комбинации: для желающих выделиться

Номера с легко запоминающимися цифрами и последовательностями (010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707) оцениваются выше:

  • Цена: 57 МРП, или 246 525 тенге.

  • Если добавить одинаковые буквы, стоимость увеличивается до 114 МРП (493 050 тенге).

Три одинаковые цифры: классика VIP

Комбинации вроде 111, 222, 333 и т.д.:

  • Цена без повторяющихся букв: 137 МРП (592 525 тенге).

  • С одинаковыми буквами стоимость растёт до 194 МРП (839 050 тенге).

Элитные номера: единицы и «семёрки»

Настоящий люкс на дорогах — номера 001–009 и 777:

  • Цена без совпадений букв: 228 МРП (986 100 тенге).

  • С одинаковыми буквами: 285 МРП (1 232 625 тенге).

Новая опция: номера "по желанию"

С 2026 года появится возможность выбрать любую комбинацию цифр и букв, исключая «элитные» серии:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 100, 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 200, 202, 212, 222, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 300, 303, 313, 323, 333, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 400, 404, 414, 424, 434, 444, 454, 464, 474, 484, 494, 500, 505, 515, 525, 535, 545, 555, 565, 575, 585, 595, 600, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 666, 676, 686, 696, 700, 707, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 777, 787, 797, 800, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898, 900, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989, 999 и (или) с одинаковыми буквенными обозначениями).

  • Пример номеров: 123AZA01, 321ERA02, 069ARA03.

  • Стоимость: 10 МРП, или 43 250 тенге.

  • Это позволяет выделиться на дороге без значительных затрат.

Исключения: номера с единицами, семёрками, повторяющимися цифрами и буквами из перечня «элитных серий».

Рост спроса на «красивые» номера

По данным портала «Правительство для граждан»:

  • В 2023 году ЦОНы выдали почти 30 тысяч номеров повышенного спроса, выручка составила более 10 млрд тенге.

  • В 2022 году владельцы VIP-номеров потратили свыше 7 млрд тенге.

Причины популярности:

  • Желание выделиться на дороге.

  • Подчёркивание статуса.

  • Удобство запоминания «красивого» номера.

Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Миллион за 2 алюминиевые таблички? Лучше бы мозги себе пролечили на эти деньги!
17.09.2025, 15:16
дорожник
дорожник
На дороге лучше не выделяться
17.09.2025, 13:54
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

