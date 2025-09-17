18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.09.2025, 18:31

Постлицензионный контроль и проверки грозят каждой стоматологической клинике в Казахстане

Новости Казахстана 0 615

После скандала с незаконным обналичиванием пенсионных накоплений в казахстанских стоматологических клиниках власти страны намерены усилить контроль над отраслью. Об этом заявил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Причина вмешательства: пенсионные средства под угрозой

В кулуарах Мажилиса Ербол Оспанов напомнил, что Министерство здравоохранения официально запретило использовать пенсионные накопления граждан для оплаты стоматологических услуг.

"Учитывая, что порядка 247 миллиардов тенге были выведены непонятными компаниями, я считаю, что это правильное решение. Сейчас идёт разбирательство в отношении всех участников процесса, после него будут приняты соответствующие решения", — отметил вице-министр.

Он добавил, что проект приказа о запрете оплаты стоматологических услуг за счёт пенсионных средств уже размещён на платформе «Открытые НПА», и данный вид услуги будет официально закрыт.

Последствия для стоматологических клиник

Выявленные нарушения, оцениваемые в сотни миллиардов тенге, станут поводом для пересмотра системы лицензирования клиник и введения постлицензионного контроля.

"Сейчас лицензии выдаются практически пожизненно, и только через суд можно их отозвать. Мы инициируем вопрос о постлицензионном контроле. В случае несоответствия будут приняты меры в отношении любых субъектов — новых или действующих клиник", — подчеркнул Ербол Оспанов.

Это значит, что каждая стоматологическая клиника в Казахстане теперь будет находиться под более строгим наблюдением, а нарушения будут пресекаться на ранней стадии.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?