Постлицензионный контроль и проверки грозят каждой стоматологической клинике в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

После скандала с незаконным обналичиванием пенсионных накоплений в казахстанских стоматологических клиниках власти страны намерены усилить контроль над отраслью. Об этом заявил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Яндекс Карты

Причина вмешательства: пенсионные средства под угрозой

В кулуарах Мажилиса Ербол Оспанов напомнил, что Министерство здравоохранения официально запретило использовать пенсионные накопления граждан для оплаты стоматологических услуг.

"Учитывая, что порядка 247 миллиардов тенге были выведены непонятными компаниями, я считаю, что это правильное решение. Сейчас идёт разбирательство в отношении всех участников процесса, после него будут приняты соответствующие решения", — отметил вице-министр.

Он добавил, что проект приказа о запрете оплаты стоматологических услуг за счёт пенсионных средств уже размещён на платформе «Открытые НПА», и данный вид услуги будет официально закрыт.

Последствия для стоматологических клиник

Выявленные нарушения, оцениваемые в сотни миллиардов тенге, станут поводом для пересмотра системы лицензирования клиник и введения постлицензионного контроля.

"Сейчас лицензии выдаются практически пожизненно, и только через суд можно их отозвать. Мы инициируем вопрос о постлицензионном контроле. В случае несоответствия будут приняты меры в отношении любых субъектов — новых или действующих клиник", — подчеркнул Ербол Оспанов.

Это значит, что каждая стоматологическая клиника в Казахстане теперь будет находиться под более строгим наблюдением, а нарушения будут пресекаться на ранней стадии.