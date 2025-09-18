18+
17.09.2025, 19:05

Секреты убывающего Каспия: что скрывают ученые и чем это грозит людям

Новости Казахстана 0 1 874

Обмеление Каспийского моря становится все более тревожной проблемой для прикаспийских стран. Этот процесс несет как экологические, так и экономические последствия, которые могут отразиться на всех сферах жизни регионов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

На расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Центр по изучению водных проблем для координации действий государств региона. Казинформ побеседовал с азербайджанскими экспертами, чтобы оценить масштабы угрозы.

Причины обмеления Каспийского моря

Ровшан Аббасов, член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, отмечает, что снижение уровня моря обусловлено сочетанием климатических факторов и чрезмерного водозабора в бассейнах рек Волги, Урала и Куры.

  • На Волге насчитывается более 800 водохранилищ общей площадью свыше 30 тыс. км².

  • Испарение и инфильтрация воды приводят к значительным потерям.

  • Подобные процессы происходят и в других реках, однако масштабы Волги наиболее значительные.

По мнению Аббасова, рациональное использование водных ресурсов и оценка водного баланса Каспия необходимы для замедления процесса обмеления.

«Прикаспийские страны должны взять на себя обязательства по рациональному использованию воды. Азербайджан включил снижение уровня моря в Национальную Адаптационную программу и разработал меры по ограничению водозабора из рек Каспийского бассейна», — подчеркнул эксперт.

Экономические последствия для региона

Председатель общественного объединения «Устойчивое развитие» Фикрет Джафаров акцентирует внимание на экономических последствиях обмеления.

  • Морская нефтегазовая инфраструктура требует реконструкции: платформы и трубопроводы становятся уязвимыми, участки акватории — опасными для судоходства.

  • Порты Азербайджана нуждаются в углублении каналов и строительстве новых причалов.

  • Туристический бизнес на Апшеронском полуострове, в Яламинской и Ленкорань-Астаринской зонах пострадает из-за отступления воды на 2–3 км.

  • Рыбные ресурсы сокращаются, уменьшаются площади кормовых угодий, биомасса планктона и бентоса снижается.

Экологические последствия

Джафаров предупреждает о серьезных экологических угрозах:

  • Повышение солености изменяет экосистемы моря.

  • Автохтонные и эндемичные виды животных и растений могут исчезнуть.

  • Северный Каспий загрязнен сотнями тысяч тонн токсичных отходов, поступающих со стоком Волги, что влияет на все акватории.

Современные технологии и международное сотрудничество

Эксперты отмечают, что борьба с обмелением требует внедрения новых технологий и координации с соседними странами:

  • Проекты по получению пресной воды из атмосферного воздуха.

  • Реконструкция крупных магистральных каналов, построенных в советский период, где потери воды превышали 40%.

  • Международное сотрудничество с Турцией, Грузией и Ираном помогает согласовывать водный баланс рек и внедрять эффективные технологии использования воды.

Перспективы развития экосистем

В преддверии конференции COP 29 в Баку Азербайджан совместно с международными партнерами предложил развивать проекты по выращиванию морских водорослей.

  • Создание садов морских водорослей позволит:

    • Развивать локальные экосистемы для размножения морской фауны.

    • Снижать испарение воды.

    • Уменьшать уровень загрязнения морской среды.

Дальнейшие шаги Казахстана

В январе 2025 года в Казахстане была сформирована рабочая группа экспертов для исследования колебаний уровня воды в Каспийском море. Эксперты также отмечают, что ареалы обитания многих водных организмов смещаются к югу из-за обмеления.

