Школа в Атырау получила странное имя «Нурбульбульбуль»

Жители Атырау обратили внимание на необычное дополнение к названию одной из местных школ. В Google-картах рядом с официальным названием школы-гимназии №30 появилось неожиданное «почетное» обозначение — «имени Нурбульбульбуль», сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Фото: "Ак Жайык"

Если сегодня ввести в поисковике Google школу №30, система выдаст это загадочное название. На вопрос, кто и зачем добавил такое необычное имя, пока нет официального ответа.

История школы: от торжественного открытия до статуса одной из лучших

Учреждение построили в 2002 году. Торжественное открытие проводил лично первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

На протяжении многих лет школа №30 считалась одной из лучших в Атырау, принимая сотни учеников и предлагая качественное образование.

Проблемы здания: от течи крыши до признания аварийным

В 2021 году здание столкнулось с серьезными проблемами:

крыша стала протекать;

появились трещины в стенах.

В 2024 году специальная комиссия признала школу аварийной. Вскоре аким области подписал решение о ее сносе.

Виртуальные «сюрпризы»: новое имя в интернете

Помимо реальных проблем здания, теперь добавилось и виртуальное. Для жителей Атырау это стало еще одним напоминанием о том, как быстро меняется судьба знакомых объектов:

сегодня школа считается лучшей,

завтра — аварийной,

а послезавтра — получает неожиданное «имя» в интернете.

Неизвестно, насколько долго продержится такое виртуальное обозначение и кто стоит за его появлением, но местные жители уже обсуждают этот странный факт.