Миллионы казахстанцев рискуют остаться без подтверждения трудового стажа: причины

На пленарном заседании Мажилиса 17 сентября депутат Болатбек Нажиметдинулы поднял проблему сохранности архивных документов о трудовой деятельности работников. Он обратился к вице-министру культуры и информации Айбеку Сыздыкову с вопросом о непередаче или несвоевременной сдаче работодателями таких документов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: прогосзаказ.рф

Риск для миллионов граждан

Депутат подчеркнул, что ликвидация компаний и потеря документов может стать серьезной проблемой для граждан:

"Завтра, когда человеку нужно будет подтвердить свой трудовой стаж для получения пенсии, он просто не сможет найти исходный документ. Речь идет о судьбах миллионов людей", – отметил Нажиметдинулы.

Таким образом, ситуация затрагивает не только работодателей, но и напрямую влияет на права работников на пенсию и социальное обеспечение.

Недостатки законодательства

По словам депутата, Трудовой кодекс (статья 23) обязывает работодателей обеспечивать сохранность и передачу в архив документов, подтверждающих трудовую деятельность сотрудников, а также сведения о пенсионных отчислениях и обязательном социальном страховании.

Однако законодательство не предусматривает ответственности за нарушение этих требований, что усугубляет проблему.

Статистика потерь документов

Нажиметдинулы привел тревожные данные: в 2024 году количество переданных на хранение документов по личному составу сократилось на 59% по сравнению с 2023 годом.

Возможные решения

Депутат поинтересовался, будет ли решать проблему непередачи документов в архивы новый законопроект и планируется ли ввести ответственность за их несвоевременную сдачу.

Вице-министр Айбек Сыздыков отметил, что его ведомство готово рассмотреть предложения парламентария на заседаниях рабочих групп и внести соответствующие изменения в законопроект до второго чтения.