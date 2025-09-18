18+
18.09.2025, 06:19

Средняя зарплата в Казахстане превысит $1 тыс. к 2028 году — Миннацэкономики

Новости Казахстана 0 642

Министерство национальной экономики Казахстана представило долгосрочный прогноз социально-экономического развития страны на период 2026–2028 годов. Согласно документу, средняя заработная плата в стране продолжит устойчивый рост и к 2028 году превысит отметку в 1 тысячу долларов, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Прогноз динамики средней заработной платы

По данным Миннацэкономики, динамика средней зарплаты в ближайшие три года будет следующей:

  • 2025 год: 423 тысячи тенге (примерно 784 доллара) — текущий уровень.

  • 2026 год: 501 тысяча тенге — ожидаемый рост на фоне экономического развития.

  • 2027 год: 554 тысячи тенге (около 1 тысячи долларов) — преодоление психологической отметки в тысячу долларов.

  • 2028 год: 605 тысяч тенге (приблизительно 1,1 тысячи долларов) — максимальный прогнозируемый показатель.

Таким образом, за три года средняя зарплата увеличится почти на 43%, что отражает позитивные тенденции в экономике и рост производительности труда.

Рост реальной заработной платы

Прогноз Миннацэкономики также учитывает рост реальной заработной платы с поправкой на инфляцию:

  • 2026 год: увеличение на 7,6% по сравнению с 2025-м.

  • 2027 год: рост составит 3,9% относительно предыдущего года.

Эксперты отмечают, что такой темп роста позволит населению поддерживать покупательную способность и улучшать уровень жизни.

Ситуация с минимальной зарплатой

Несмотря на рост средней заработной платы, минимальная оплата труда в Казахстане останется неизменной до 2028 года:

  • Минимальная зарплата: 85 тысяч тенге (примерно 157,5 долларов).

Миннацэкономики подчеркнуло, что этот показатель будет стабильным, что может быть связано с прогнозируемым уровнем инфляции и сохранением экономической устойчивости.

Прогноз численности населения

На фоне экономического роста важным фактором является и демографическая динамика. По расчетам ведомства:

  • 2025 год: численность населения составляет 20,4 миллиона человек.

  • 2028 год: прогнозируемый показатель увеличится до 20,9 миллиона.

Рост населения предполагает расширение рынка труда и повышение спроса на товары и услуги, что, в свою очередь, может стимулировать дальнейший рост заработных плат.

Вывод

Прогноз Миннацэкономики демонстрирует позитивные тенденции в развитии экономики Казахстана и уровне доходов населения. Средняя зарплата уже к 2027 году достигнет отметки в 1 тысячу долларов, что является важным ориентиром для социальной политики страны и планирования семейного бюджета граждан.

