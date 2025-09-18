18+
18.09.2025, 07:05

Почему российские водители боятся заправляться в Казахстане: правда о дешевом топливе

Новости Казахстана 0 888

Тема качества автомобильного топлива остается одной из наиболее обсуждаемых среди водителей в России и Казахстане. На форумах и в соцсетях автолюбители спорят, какое топливо лучше — отечественное или зарубежное. Одни уверены, что для безопасной эксплуатации автомобиля нужны специальные присадки и высокое октановое число, другие считают достаточным следовать рекомендациям производителя. Истина, как отмечают эксперты, зачастую находится посередине, сообщает Lada.kz со ссылкой на СarЕxpo.ru.
 

©Safarov Nariman/Shutterstock/Fotodom
©Safarov Nariman/Shutterstock/Fotodom

Стандарты и их значение для двигателей

Ключевым фактором, определяющим свойства бензина, являются государственные стандарты. Они регулируют:

  • уровень вредных выбросов;

  • химический состав топлива;

  • совместимость с современными двигателями.

Использование низкокачественного бензина в современных автомобилях может привести к ускоренному износу деталей, сбоям в работе системы и дорогостоящему ремонту.

Роль серы: экологичность и ресурс авто

Особое внимание уделяется содержанию серы. Чем ее меньше:

  • тем дольше служит каталитический нейтрализатор;

  • чище выхлоп;

  • надежнее топливная система.

За последние 30 лет допустимая концентрация серы в мире сократилась почти в 50 раз. Сегодня в России, США, Европе и Китае серы в топливе практически нет.

В Казахстане ситуация иная: официально действует стандарт «Евро-4», а на ряде АЗС встречается даже устаревший «Евро-2». Такой бензин обходится дешевле в производстве, но значительно опаснее для современных двигателей, особенно с турбонаддувом или системой непосредственного впрыска.

Россия и Казахстан: разные подходы к регламентам

  • Россия перешла на стандарт «Евро-5», который строго ограничивает содержание серы. В Европе уже введен «Евро-6», но для ресурса двигателя принципиальной разницы почти нет.

  • Казахстан сохраняет менее строгие нормы, что и объясняет заметно более низкую стоимость топлива — примерно в два раза дешевле, чем в РФ.

Однако доступная цена оборачивается рисками: водителям приходится тщательно выбирать заправки, чтобы не навредить автомобилю.

Октановое число и надежность АЗС

Октановое число — важный показатель устойчивости топлива к детонации. На крупных сетевых АЗС в России оно соответствует нормам. В Казахстане ситуация менее однозначная: на проверенных сетевых станциях проблем почти нет, но на небольших или сельских заправках качество может быть нестабильным.

Для автомобилей старшего поколения с большим пробегом такое топливо менее критично. Но новые двигатели реагируют мгновенно: появляются сбои, детонация и риск дорогостоящего ремонта.

Чем опасна сера в казахстанском топливе

Даже небольшие примеси серы могут привести к:

  • нагару на форсунках;

  • засорению топливной системы;

  • быстрому окислению моторного масла;

  • сокращению срока службы катализатора;

  • серьезным поломкам двигателя.

Эти факторы особенно актуальны для Казахстана, где часть топлива до сих пор производится по устаревшим технологиям.

Практические рекомендации для автовладельцев

  • Заправляться только на проверенных сетевых АЗС.

  • Хранить кассовые чеки для возможного обращения с претензиями.

  • Избегать сомнительных придорожных заправок, где велик риск купить топливо с завышенным содержанием серы.

  • Для современных автомобилей — по возможности использовать топливо, соответствующее стандарту не ниже «Евро-5».

Aqtau_2023
Aqtau_2023
Сами себе подписали приговор, о том что мы не можем наладить своё производство, а всё из за того что законы не работают. Спасибо коррупции.
18.09.2025, 03:29
