Почему российские водители боятся заправляться в Казахстане: правда о дешевом топливе

Тема качества автомобильного топлива остается одной из наиболее обсуждаемых среди водителей в России и Казахстане. На форумах и в соцсетях автолюбители спорят, какое топливо лучше — отечественное или зарубежное. Одни уверены, что для безопасной эксплуатации автомобиля нужны специальные присадки и высокое октановое число, другие считают достаточным следовать рекомендациям производителя. Истина, как отмечают эксперты, зачастую находится посередине, сообщает Lada.kz со ссылкой на СarЕxpo.ru.
Ключевым фактором, определяющим свойства бензина, являются государственные стандарты. Они регулируют:
уровень вредных выбросов;
химический состав топлива;
совместимость с современными двигателями.
Использование низкокачественного бензина в современных автомобилях может привести к ускоренному износу деталей, сбоям в работе системы и дорогостоящему ремонту.
Особое внимание уделяется содержанию серы. Чем ее меньше:
тем дольше служит каталитический нейтрализатор;
чище выхлоп;
надежнее топливная система.
За последние 30 лет допустимая концентрация серы в мире сократилась почти в 50 раз. Сегодня в России, США, Европе и Китае серы в топливе практически нет.
В Казахстане ситуация иная: официально действует стандарт «Евро-4», а на ряде АЗС встречается даже устаревший «Евро-2». Такой бензин обходится дешевле в производстве, но значительно опаснее для современных двигателей, особенно с турбонаддувом или системой непосредственного впрыска.
Россия перешла на стандарт «Евро-5», который строго ограничивает содержание серы. В Европе уже введен «Евро-6», но для ресурса двигателя принципиальной разницы почти нет.
Казахстан сохраняет менее строгие нормы, что и объясняет заметно более низкую стоимость топлива — примерно в два раза дешевле, чем в РФ.
Однако доступная цена оборачивается рисками: водителям приходится тщательно выбирать заправки, чтобы не навредить автомобилю.
Октановое число — важный показатель устойчивости топлива к детонации. На крупных сетевых АЗС в России оно соответствует нормам. В Казахстане ситуация менее однозначная: на проверенных сетевых станциях проблем почти нет, но на небольших или сельских заправках качество может быть нестабильным.
Для автомобилей старшего поколения с большим пробегом такое топливо менее критично. Но новые двигатели реагируют мгновенно: появляются сбои, детонация и риск дорогостоящего ремонта.
Даже небольшие примеси серы могут привести к:
нагару на форсунках;
засорению топливной системы;
быстрому окислению моторного масла;
сокращению срока службы катализатора;
серьезным поломкам двигателя.
Эти факторы особенно актуальны для Казахстана, где часть топлива до сих пор производится по устаревшим технологиям.
Заправляться только на проверенных сетевых АЗС.
Хранить кассовые чеки для возможного обращения с претензиями.
Избегать сомнительных придорожных заправок, где велик риск купить топливо с завышенным содержанием серы.
Для современных автомобилей — по возможности использовать топливо, соответствующее стандарту не ниже «Евро-5».
